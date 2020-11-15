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祕魯總統遭國會罷免 民眾上街抗議

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
祕魯總統畢斯卡拉遭到國會罷免，引發民眾、國際組織不滿。（Photo by Ministerio de RelacionesExteriores on Wikimedia under C.C 2.0）
祕魯總統畢斯卡拉遭到國會罷免，引發民眾、國際組織不滿。（Photo by Ministerio de RelacionesExteriores on Wikimedia under C.C 2.0）

南美洲除了飽受疫情困擾外，政局也出現動盪！祕魯總統畢斯卡拉近日遭到國會以接受賄賂為由彈劾下台，但民眾不滿國會的單獨行為而上街抗議，人權團體也質疑國會將他罷黜下台的正當性，抗議已經造成至少20多人受傷，祕魯正面對政局與疫情的雙重挑戰。

根據《半島電視台》報導，祕魯國會近日以總統接受賄賂為由，將總統畢斯卡拉彈劾下台，畢斯卡拉否認這項指控但仍遭到罷免，也讓全國從首都利馬開始遍地開花抗議的浪潮，許多年輕人上街要求國會停止政變。

這也是祕魯近10年以來最大規模的政治動盪，對於新任總統梅里諾（國會主席兼任）來說是非常嚴重的挑戰，他呼籲民眾冷靜、不要造成動亂。畢斯卡拉被祕魯檢方因以前擔任省長時，涉嫌在2個建案中收賄63萬美元而遭到起訴，雖然全案仍在調查中，但祕魯法官卻禁止當時還是總統的他不能出境。

根據《CNN》報導，國際人權觀察（HRW）也對於畢斯卡拉的彈劾案抱持非常質疑的態度，雖然賄賂案應該調查，但國會的彈劾行為看起來是出於私利而進行，拉丁美洲其他國家應該對於梅里諾與國會的行為施壓。但祕魯內政部仍持續讓警察以催淚瓦斯、橡膠子彈鎮壓民眾，並宣稱是抗議失控才進行。

目前祕魯的疫情（超過93萬人確診、35106人死亡）在南美洲僅次於鄰國的哥倫比亞（超過119萬人確診、33829人死亡）、阿根廷（約130萬人確診、35307人死亡）與巴西（584萬人確診、16萬人死亡），整個國家陷入了疫情與政爭的動盪。

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疫情 人權 警察

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