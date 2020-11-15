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南韓新天地教主李萬熙因病獲准保釋 面容憔悴與昔日大不同

香港01 / 成依華
南韓新天地教主李萬熙11月12日獲准保釋後離開監獄，他面容憔悴。（美聯社）
南韓新天地教主李萬熙11月12日獲准保釋後離開監獄，他面容憔悴。（美聯社）

南韓異端教派「新天地教會」教主李萬熙11月12日因病獲法庭批准保釋申請，他外出保釋的照片也隨之曝光，只見他面容憔悴，與今年3月他因教會爆出多宗確診個案而向公眾跪地道歉時大為不同。

韓聯社報道，南韓水原地方法院11月12日以佩戴電子腳鐐、監視居住為條件，批准89歲的李萬熙保釋，法庭認為從審理進度來看，被告毀滅證據的可能不大，而且年事已高，羈押期間健康惡化。據報導指出，預計李萬熙將從11月16日起在保釋狀態下接受審判。李萬熙當日離開監獄，只見他坐着輪椅及拿着枴杖，頭髮花白，神情疲倦，外貌與入獄前有不少差距。

新冠肺炎（COVID-19）疫情2020年2月在南韓蔓延後，大量確診個案為新天地教會的教徒，南韓警方之後拘捕教主李萬熙，指控他與教會幹部共謀漏報教徒名單和集會場所。

南韓政府調查後，再指控李萬熙涉嫌在興建教會研修院「和平宮殿」的過程中侵吞56億韓元（約新台幣1億4309萬），並從2015年至2019年多次未經地方政府許可在公共設施舉行宗教活動。

2020年3月時，南韓新天地教主李萬熙因疫情問題向公眾道歉，當時他的模樣與現時大為不同。（美聯社）
2020年3月時，南韓新天地教主李萬熙因疫情問題向公眾道歉，當時他的模樣與現時大為不同。（美聯社）

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文章授權轉載自《香港01》

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