中美洲颶風接連侵襲 30個生成破紀錄

颶風艾塔才剛過境，中美洲國家又將再面對另一個颶風歐塔的侵襲，短時間內災情難以恢復！中美洲近來颶風頻繁入侵，其中以宏都拉斯、瓜地馬拉2國災情最嚴重，艾塔颶風造成的土石流、大雨已經讓2國至少120人身亡。大西洋今年已出現30個颶風，破了歷史紀錄，科學家推測可能是因為氣候變遷的原因。

根據《半島電視台》報導，美國的國家颶風中心（NHC）警告，颶風歐塔的強度恐繼續增強，將會帶來強風豪雨，在16日開始對中美洲國家產生影響。但中美洲不久前才經歷颶風艾塔的侵襲，境內的橋樑、道路多數已被沖垮，災情十分慘重。

瓜地馬拉總統賈馬太14日表示，他已經下令可能會遭受颶風侵襲的地區儘速撤離，「希望神可以幫助我們。」；宏都拉斯總統赫南德茲也要求人們如果住在颶風前進路徑上的民眾，儘速撤離到最近的避難所。先前的艾塔颶風已經造成至少120人身亡，許多民眾遭到土石流活埋。

但救援行動也因為道路遭毀而拖慢進度，軍方正出動快艇與直升機進行搜救。歐塔颶風也將會影響海地、牙買加等地。《澳門商業》提到，今年大西洋已經有30個颶風被命名，連NHC可以用的名字都被用光了，也是近年來的侵襲紀錄，這也顯示今年的氣候異常。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，目前中美洲的疫情依然嚴重，墨西哥目前超過100萬人死亡、98259人死亡，瓜地馬拉至少11萬人確診、3920人身亡，而宏都拉斯也有至少10萬人確診、2820人死亡，中美洲各國都面臨疫情與天災的夾擊。

【更多精采內容，詳見 】