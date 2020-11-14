英政府批准巨石陣地下挖隧道 「亞瑟王轉世」示警恐遇神靈作祟

英國政府日前批准極具爭議的A303公路升級工程，將在舉世聞名的巨石陣地下挖出一條3公里長隧道，此舉引來考古學家、環保分子與現代德魯伊教徒反對。一位自稱「亞瑟王轉世」、又自封「不列顛德魯伊之王」的男子更警告，開挖工人會遇上神靈作祟。

這位男子本姓羅斯韋爾（John Timothy Rothwell），讀過亞瑟王傳奇後自覺和他的經歷很相似，更逐漸自認就是亞瑟王轉世，1986年直接改名「亞瑟．潘德拉貢」（Arthur Pendragon），現在是環保運動分子、新德魯伊教徒領袖與媒體名人。

太陽報報導，「亞瑟．潘德拉貢」建議打擾巨石陣聖地的工人先「向他們的神祈禱」，「巨石陣周圍埋葬數千名新石器時代的死者遺體」，「這是一片聖地，我們不知道可能釋放出什麼力量。我們的行動會帶來後果，誰知道後果會是什麼。」

德魯伊教徒會在巨石陣慶祝冬至與夏至，「亞瑟．潘德拉貢」多年來也一直抗議官方想在巨石陣附近進行交通建設，「我覺得，當遺體受到打擾時，讓德魯伊教徒與異教徒到場祈禱是有益的。只要遺體改葬就萬事OK，但他們會希望被送到博物館。」