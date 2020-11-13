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放寬港人移民條件 加拿大：因應香港情勢

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圖／德國之聲提供
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加拿大政府12日頒布香港移民相關政策，表示未來將讓香港年輕人能更容易在加拿大就學與工作，並表示這種作法是為了應對中國在香港實施的《港區國安法》。不過，此舉被視為可能讓中加關系進一步惡化。

加拿大的移民部部長門迪奇諾 (Marco Mendicino) 在接受路透社訪問時表示：「加拿大的作法是為了回應近期幾個在香港令加拿大十分擔憂的發展，包含中國本周取消四名民主派議員的資格。」

根據加拿大周四頒布的政策，任何在過去三年內從大學畢業的香港學生，最多可以申請在加拿大工作三年，加拿大政府也會給予他們更容易取得永久居留權的途徑。此外，加拿大政府也會加速這些香港人配偶丶伴侶以及孩童到加拿大與他們一起生活的手續。

根據1984年簽署的《中英聯合聲明》，香港在「一國兩制」的框架享有高度的自治權。在香港政府取消四名民主派議員的資格後，英國周四指控中國破壞了其根據該聲明做出的承諾。

門迪奇諾告訴路透社，當加拿大政府在審核香港人的政治庇護或移民申請時，他們不會將違反《港區國安法》或是其他加拿大國內不存在的法律之行為，視為這些香港人的前科。

上個月，中國駐加拿大大使叢培武曾警告加拿大不要核准香港民主派示威者的庇護申請，他強調這些人是「暴徒」，會威脅30萬名住在香港加拿大公民的健康與安全。12日，中國駐加拿大大使館並未回覆路透社的采訪邀約。門迪奇諾則在訪問中提到，今年申請到加拿大念書的香港人比例上升。

駐點在溫哥華的加拿大移民律師庫蘭德 (Richard Kurland) 也告訴路透社：「香港的情勢只會越來越糟，不會越來越好。」他表示，香港的父母應該考慮將孩子送到加拿大就讀。在中國政府今年宣布7月要在香港施行《港區國安法》後，加拿大總理特魯多中止了加拿大與香港之間的引渡條例，並禁止加拿大出口軍用設備到香港。

加拿大與中國的關系在華為前財務長孟晚舟於溫哥華機場遭逮捕後，便每況愈下。在那之後不久，中國政府逮捕了兩名加拿大人，並控訴他們犯了間諜罪。孟晚舟目前仍在加拿大法庭當中，試圖防止自己被引渡至美國。中國也已暫停進口加拿大生產的油菜籽。

楊威廉/張慈 (路透社、加拿大廣播公司)

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