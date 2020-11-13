單日確診創新高 菅義偉：專家認為不到宣布緊急狀態的情況

日本12日新冠肺炎確診人數達1661人，創下單日確診新高。日本內閣官房加增設「感染症對策官」職務，強化危機管理。不過，日本首相菅義偉上午在官邸受訪時表示，專家們建言認為現在還不到再次進入緊急狀態的狀況。

NHK等報導，日本12日全國共1661人確診，創下新高。此前單日確診是8月7日，1605人。

菅義偉13日上午抵達首相官邸時接受媒體採訪。他提到，新增確診人數有顯著增加的趨勢，特別是以北海道、東京、大阪、愛知為中心的區域，增加傾向明顯。他昨日已經聽取厚生勞動大臣田村憲久與經濟再生擔當大臣西村康稔報告，並指示相關單位抱持最高的警戒感，確實執行針對各地疫情的因應對策。

另一方面，被問及是否再度發表緊急事態宣言，宣布進入緊急狀況，或者修正目前刺激日本國內旅遊的「Go To Campaign」政策，菅義偉態度保留，僅表示「專家認為現階段還不是那樣的狀況」。

菅義偉表示，針對疫情擴散區域，政府將協助地方政府實施大規模的集中檢查、派遣專家協助因應群聚感染、派遣保健師進駐等措施。菅義偉也再次呼籲民眾配合防疫措施。

厚生勞動大臣田村憲久上午受訪表示，將派遣厚勞省群聚感染防治專家到疫情升溫的地區等措施，強化與都府道縣地方政府的合作。

時事通訊則指出，官員透露，日本政府考慮擴充疫情因應人力，擬創設「感染症對策官」職務，在全球大流行時，能強化危機管理。