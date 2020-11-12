哈薩克族男子烏克蘭越境被捕 恐被遣返新疆

(德國之聲中文網) 伊力森·艾爾肯原是一名住在中國新疆伊寧縣吉裡於鎮哈薩克族人，現年23歲的他上個月中離開新疆，打算從哈薩克出發，經過烏克蘭與波蘭，最後到德國申請政治庇護。然而，11月11日傳出艾爾肯近日在烏克蘭西部邊境城市利沃夫被逮捕，目前被關在當地的遣返中心，面臨可能被遣返回中國的命運。

長期關注新疆再教育營議題的哈薩克人權組織——阿塔珠爾志願者組織的創辦人賽爾克堅告訴德國之聲，伊力森上周在烏克蘭被捕，他第一時間致電該組織，賽爾克堅也立即聯系聯合國駐哈薩克的代表處丶美國與德國駐哈薩克的外交人員。

總部設在美國的對華援助協會在得知伊力森可能遭遣返回中國後，也緊急聯系美國國務院的相關部門，美國國務院立即與烏克蘭政府及聯合國進行協調。烏克蘭政府原先承諾不會馬上將伊力森遣返回中國，並稱聯合國難民事務署的律師有與伊力森見面。

在德國之聲取得的幾個視頻當中，伊力森表示，自己今年10月16日抵達烏克蘭的邊境城市利沃夫，但在10月21日遺失了證件。他原先希望可以到中國領事館辦證件，但因害怕被逮捕，所以決定從利沃夫非法入境波蘭，並從那裡到德國法蘭克福或柏林尋求政治庇護。

然而，他在利沃夫被烏克蘭警方逮捕，被關了四天。在首次開庭後，當地警方原先決定將他遣返回中國，這令他十分擔憂，所以錄制視頻，希望得到國際社會的幫助。

突被告知要被送回中國

然而，賽爾克堅表示，他11月11日中國時間下午五點接到伊力森的電話，說看守所官員突然告訴他，他們已幫他買好機票，要把他遣返回中國。賽爾克堅說：「我在電話中向那位官員解釋，伊力森被遣返回中國的話，不僅烏克蘭會面臨國際社會譴責，伊力森的生命也會受到威脅。」

賽爾克堅說，該名官員稱伊力森本人在法庭上說自己願意回中國，但他立即打斷那位官員，說伊力森剛從中國逃出來，他一定不會想要回中國，接著該名官員便掛掉電話。賽爾克堅懷疑，烏克蘭地方官員可能受到來自中國政府的壓力，下令他們將伊力森遣返回中國。

賽爾克堅還說，一名海外的哈薩克斯坦活動人士告訴他，烏克蘭政府並未讓伊力森與律師見面，並指控伊力森在烏克蘭首次出庭時，法庭紀錄稱伊力森自己想回中國是錯誤的訊息。賽爾克堅表示，伊力森中國時間11日晚間10點再次與他聯系，表示看守所官員沒收了他的手機，並派兩個人監控他。賽爾克堅向德國之聲表示：「他們只讓他使用手機五分鐘，然後就要收回去。烏克蘭當地傳來的消息也指出，法院最初的判決是要把伊利森遣送回中國。」

賽爾克堅擔憂，烏克蘭政府可能在面臨中國與西方國家給予的雙重壓力下，下令地方官員草率的將伊力森遣返回中國，事後再聲稱他們不清楚伊力森已被送回新疆。他告訴德國之聲：「我估計他現在情況應該也不是很好，隨時面臨被烏克蘭遣返回中國的危險。」

事實上，這並非首次有維吾爾人或哈薩克人在海外遭當地的警方扣留，並面臨可能被遣返回中國的危險。去年10月，三名維吾爾人在甘比亞機場遭當地警方扣留，並被當地警方帶到中國大使館。在海外維族團體多次與當地警方交涉，以及美國國務院派員介入協調後，三人並未被遣返回中國。

此外，2019年2月一名哈薩克族男子沙曼 (Qalymbek Shahman)，因在烏茲別克機場面臨被遣返回中國，情急之下用手機錄制了割喉求救的視訊。 後來沙曼被轉往泰國曼谷，接受聯合國難民署的保護。

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