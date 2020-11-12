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差點遭拔讓位中資公路 肯亞總統頒令護百年神樹

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
肯亞環保分子11日跑到首都奈洛比城西的百年無花果樹下，抗議當局為開發犧牲城市綠色空間。總統肯亞塔11日發布政令，讓這一顆廣受民眾喜愛的樹木留在原地。路透
肯亞環保分子11日跑到首都奈洛比城西的百年無花果樹下，抗議當局為開發犧牲城市綠色空間。總統肯亞塔11日發布政令，讓這一顆廣受民眾喜愛的樹木留在原地。路透

肯亞首都奈洛比有一棵樹齡百年的無花果樹，原本被規劃拔除移植到其他地方，好把位置讓給一條中企金援興建的高架道路，但經過各方積極爭取，總統肯亞塔（Uhuru Kenyatta）11日發布政令，讓這一顆廣受民眾喜愛的樹木留在原地。

這一顆百年無花果樹高四層樓，位於奈洛比城西一條路旁，在肯亞國內人口最多的基庫尤族（Kikuyu）心中具有神聖地位，被認為是「神之家」與祖先的住所。

工程單位為興建「奈洛比公路」（Nairobi Expressway）舒緩交通，10月規劃遷樹以安放支柱，但反彈聲浪近日越來越大。除環保團體抗議毀樹與缺乏妥善研究外，外界也質疑環評沒過就開工、沒有經濟效益，還有人認為肯亞將因此更加深陷於中方的債務，最後終於引起更高層重視。

肯亞塔總統在政令指出，這一顆無花果樹是「肯亞文化與生態遺產燈塔。」主管機關負責人在樹旁開記者會，宣布將按照總統政令，保育這一顆具有代表性的樹木，肯亞國家公路局與中國路橋集團（CRBC）也同意讓高架道路改道。

知名環運分子瓦胡蒂（Elizabeth Wathuti）告訴記者，總統的決定讓她感到有希望，並指這一顆無花果樹象徵他們正在爭取的更大願景，「我們要一個綠色的乾淨城市，一個綠色、乾淨與氣候韌性的肯亞。這代表我們承擔不起綠色空間成為犧牲品，就算目的是發展一樣。」

肯亞 遺產 燈塔

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