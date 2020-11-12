世衛臉書屏蔽台灣留言 專家批內容審查

(德國之聲中文網)當世界衛生大會仍在舉行之際，11月12日卻傳出世界衛生組織的官方臉書屏蔽留言，在世界衛生大會直播貼文下方分享含有「Taiwan」相關字眼都無法出現。

德國之聲記者實際測試，發現任何含有「Taiwan」丶「Taiwan Can Help」丶「R.O.C」或是「China」相關字眼的留言，全部都無法送出，留言旁邊會出現紅色驚嘆號。

除了英文的留言無法送出外，簡體與繁體中文與「台灣」或「中國」相關的留言，也都無法送出。台灣駐美代表蕭美琴在推特上發言表示，如果世衛確實在臉書粉絲頁特定貼文屏蔽台灣相關的留言，這代表臉書與世衛聯手屏蔽台灣對抗新冠疫情的成功經驗。

然而，臉書發言人告訴德國之聲，臉書粉絲專業管理員可以自主管理所有訪客在粉絲專頁上的留言，包含預設自動封鎖留言中可能出現的一些關鍵字詞，管理員可藉此避免這些詞匯出現在粉絲專頁。他說：「該粉絲頁因開啟此項功能，而使部分留言的字詞遭隱藏與禁用。」

一位不願具名的學者告訴德國之聲，此舉顯然是世界衛生組織刻意在屏蔽與台灣相關的留言，已明顯構成內容審查。他說：「世界衛生組織擁有控制該粉絲頁設定的權力，所以這很顯然是由世衛自身建立的審查機制。」

不少台灣網民為了繞過世界衛生組織的內容審查機制，在該則直播的留言處，將「Taiwan」的字眼與各式符號做結合，意圖藉此「反擊」世衛審查台灣相關的留言。

在本周世界衛生大會復會之前，美國丶台灣外交友邦與多個歐洲國家都向世衛秘書長譚德塞遞出陳情書，希望世衛能讓台灣以觀察員的身份，參與世界衛生大會，不過最後台灣並未受邀參加。

台灣參與世衛持續受阻

在世衛大會上，美國丶日本與11個台灣友邦在發言時，直接提及台灣，並對台灣被納入世衛表達強烈支持。然而世界衛生大會的挪威籍主席拉森 (Bjørn-Inge Larsen) 先是在提案階段，決定不將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入議程。接著，拉森在10日台灣友邦史瓦帝尼發言支持台灣時，打斷史瓦帝尼發言，並提醒接下來要發言的國家「不要談觀察員的問題」。

台灣外交部長吳釗燮12日上午針對台灣參與世衛受到打壓做出回應，表示對世衛秘書處的作法感到不滿與遺憾，並稱已向世衛提出抗議。吳釗燮強調，台灣參與世衛的權益已獲得世界上越來越多人支持，其中包含歐洲等地超過1700名議員。

自從今年初新冠疫情爆發以來，台灣與世界衛生組織之間的角力多次引發國際關注。自從台灣防疫成果受到全球矚目後，國際社會中支持台灣加入世衛的聲浪也越來越高。美國在今年5月世衛大會召開前，邀請澳大利亞丶英國丶法國與德國簽署一封給世衛秘書長譚德塞的信函，內容要求他邀請台灣出席五月中舉行的世衛大會。

最終，邀請台灣參加世衛的議題，並未被列入5月世衛大會的議程，美國國務卿蓬佩奧當時也抨擊世衛的決定，批評該決定進一步損害世衛的公信力與效力。

今年4月，世衛秘書長譚德塞曾公開指控台灣政府縱容台灣網民對他進行人身攻擊，台灣總統蔡英文當時對譚德塞的言論表示抗議，並提出希望邀請他訪台，讓他體驗台灣人民如何在遭受歧視和孤立之中。她表示，台灣會堅持走向世界丶貢獻國際社會。

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