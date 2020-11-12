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美次卿呼籲拒用華為 巴西電信業者無意配合

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國官員11日再度呼籲巴西不要購買華為產品，並說中國透過5G網絡在全球各地實施監控，有如喬治·歐威爾小說《1984》情節。

美國國務院次卿克拉奇(Keith Krach) 現正訪問巴西，他建議巴西不要購買華為產品，稱華為是「中國全球監控的脊椎骨」。

克拉奇在巴西會見巴西總統博爾索納羅的國家安全顧問、退役陸軍將軍海利諾(Augusto Heleno)，討論將華為排除在巴西5G市場之外的問題。巴西政府明年將向當地電信公司拍賣5G頻譜特許權，正在考慮是否做出這項決定。

周一(10日)，巴西右翼政府宣布支持美國提出的「干淨網絡」構想，也就是美國聯合全世界盟友，將可能被中國控制的科技產品排除在外。目前已經有170家電信公司加入這項倡議，在巴西加入以後，總共有50個國家加入。

美國國務卿蓬佩奧周二表示，北大西洋公約聯盟(NATO)30個國家中的27個、經濟合作發展組織(OECD)37個國家中的31個、歐盟27會員國中的26個、以及12個「三海國家」中的11個都加入了倡議。「三海國家」指的是波羅的海、亞得裡亞海和黑海沿岸的國家。波蘭和克羅地亞2015年發起了促進這些國家繁榮的「三海倡議」。

四大電信業者拒見美國代表

在克拉奇到訪之前，美國大使館曾邀請巴西四大電信商9日在聖保羅與克拉奇見面，但是四大電信商卻在6日一致拒絕。當時消息人士匿名指出，四大電信商之所以不願跟克拉奇見面，是因為他們認為美國大使館提出的邀請與過去他們所選擇的自由市場價值不符，「我們應該要能夠自由的做出最好的財務決定。」

巴西明年即將拍賣5G頻譜，目前巴西的四大電信商已經著手准備相關設備，已經使用的設備中也包括華為產品。這些電信商並不支持美國政府禁用華為產品的想法。

華為公司則是始終否認產品可能構成國安風險的指控。華為稱其遵守巴西法律，如果當局有需要，華為也願意開放測試或是提供澄清。

張慈/楊威廉 (路透社)

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