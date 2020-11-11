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歐盟反恐：「加強外部邊界保護是關鍵」

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歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）。歐新社
歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）。歐新社

德國、法國以及奧地利等歐盟國家決心對伊斯蘭恐怖主義采取堅決的行動。默克爾、馬克龍以及奧地利總理庫爾茨以及其他歐盟國家代表舉行視頻會議後，德國總理默克爾表示，當前的首要任務是加強歐盟外部邊界的保護。不過，她同時表示，申根條約國居民不必擔心今後將面臨更多的邊界檢查。

默克爾強調，即便不在邊境設卡檢查，警方仍有很多實施監控的手段，絕不應當讓整個申根地區成為一個沒有任何監控的地帶。她表示，一段時間以來，德國和奧地利的邊界就已經增添了一些事關邊境監控的新條例，今後根據需要還可以增加新的臨時性規定。

馬克龍：加強外部邊境保護，才能確保內部邊境的開放

歐盟委員會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）和荷蘭首相魯特（ Mark Rutte）也參加了這次視頻會議。馬克龍在會上表示：「我們必須加強對外部邊境的保護，只有這樣，我們才能繼續保持內部邊境的開放。」馬克龍說，伊斯蘭極端分子得以長驅直入，進入歐盟內部，說明歐盟避難法遭到了「濫用」。「我並不是主張限制或者取消避難法，但必須保障避難法得到正當運用。」

於此同時，馬克龍再一次提出所謂「建立申根國家新秩序「的主張。他說：「如果不對申根條約的相關規定進行根本性改革，那我們將無法繼續開放邊境。」歐盟內政部長將在本周五就相關建議展開磋商。

歐盟委員會正在研討申根改革措施

歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，12月9日歐盟委員會將推出一項反恐怖主義行動計劃。她表示，過去幾年當中，歐盟在這方面已經做了很多工作，但今後的任務依然艱巨。2021年五月，歐盟委員會將就申根改革提出相關的戰略草案。馮德萊恩強調，要想繼續擁有一個沒有內部邊界的歐洲，就必須加強對歐洲外部邊界的保護。

這位來自德國基民盟的女政治家表示，打擊伊斯蘭恐怖主義的關鍵，就是要消除它的根源。必須要在相關人員走向極端主義之前，就讓他們看到前景。她表示，這是打擊恐怖主義的「最佳武器」。馮德萊恩表示，歐盟將在本月底公布一份旨在促進社會融合的行動計劃。

奧地利總理庫爾茨擔憂地表示，一些目前關押在歐盟各國監獄中的聖戰分子，不久將被獲釋。他說，這些人「是隨時都可能爆炸的定時炸彈」 ，必須限制他們的自由。

打擊網上仇恨思想的蔓延

默克爾強調，同伊斯蘭國家開展如何共同打擊極端伊斯蘭主義的討論至關重要。同時還應重視歐盟各國伊斯蘭神職人員的培訓，這是制止伊斯蘭極端主義的重要途徑。周二德國內政部長澤霍費爾主持召開的伊斯蘭會議上，也將討論神職人員的培訓問題。

默克爾及其他歐盟國家領導人還強調，制止仇恨思想在網絡上的蔓延，也是一項急需加強的工作。預計，歐盟各國和歐盟議會就相關問題舉行的談判將在今年年內結束，屆時，網絡運營商將有義務第一時間刪除同恐怖主義思想有關的內容。除此之外，馮德萊恩還表示，歐盟預計在12月初提出立法一攬子計劃，規定網絡平台要對非法及有害內容承擔更大的責任。簡而言之，就是平台越大，責任也更重大。

鑑於此前巴黎、尼斯、維也納和德累斯頓等城市先後發生血腥襲擊事件，本次視頻會議上，歐盟及各國領導人也就共同發起一項反伊斯蘭恐怖主義倡議進行了討論。默克爾表示，這些襲擊行動的目標「是我們自由的社會以及我們的生活方式。」

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