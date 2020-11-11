衣索比亞北部動亂 數千難民湧入蘇丹

衣索比亞政府軍在北部提格瑞地區對抗地方勢力「提格瑞人民解放前線（TPLF）」，已造成超過2000平民和士兵湧入蘇丹避難，蘇丹官員表示已經預備了難民營，蘇丹的慈惠機構則警告，戰事將造成人道危機。

根據《半島電視台》報導，由於衣國政府軍在北部提格瑞地區與TPLF交火，蘇丹東部邊界卡薩拉鎮的難民局主任哈列德表示，過去兩天湧入的登記難民已經超過2500人，但還有數百人尚未登記。大約30名衣索比亞士兵也在逃難行列，向蘇丹軍事檢查哨繳械。

蘇丹已經派遣6000多名軍人進駐邊界。衣國總理阿比10日誓言讓延續一週的提格瑞衝突迅速平息，並且挪去TPLF在提格瑞地區的領導權。阿比去年把聯合政府「衣索比亞人民革命民主前線（EPRDF）」整合為一黨「昌盛黨（Prosperity Party）」，原本在EPRDF 內的TPLF感到被邊緣化，拒絕加入，種下叛變的誘因。

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