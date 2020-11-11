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國際調查小組本於中國資金 美國批世衛不透明 

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國指控中國隱瞞跟新冠疫情有關的關鍵資訊，周二(10日)呼籲世界衛生組織國際調查小組在新冠起源的調查上秉持「透明丶參與」的原則。

由於今年新型冠狀病毒大流行，第七十三屆世界衛生大會首次以虛擬方式在2020年5月18-19日召開，會議議程被縮減。該會議於11月9-14日復會。

世界衛生組織秘書長譚德塞周二公布了國際調查小組的成員名單，成員國籍包括俄羅斯丶澳洲丶蘇丹丶丹麥丶荷蘭丶德國丶日本丶越南丶英國和美國等。

新冠病毒疑似起源自野味，中國已經組成調查團隊，對於病毒如何跨越物種傳播展開調查。世界衛生組織領導的國際調查小組在九月組成，根據世界衛生組織公布的參考條款，小組將以中國資金為基礎，發展長期調查。

然而，美國衛生及公共服務部的格裡格斯比（Garrett Grigsby）批評，世界衛生組織會員國在大會前幾天才得知參考條款的存在，批評這些條款並未經過與會員國的充分溝通，與決議案的目標不符。他認為若要達成決議案的目標，必須以更「透明丶開放參與」的方式計劃。

對於調查小組，中國衛生健康委員會在周二演說中並未提及調查團隊，但說中國會支持世界衛生組織的領導地位。德國衛生部長施潘(Jen Spahn)9日曾說，希望調查可以以完全透明與合作的方式進行。英國則認為應該以調查本身為優先，希望調查的過程和結果可以本於扎實的科學。

世界衛生組織首席應變專家萊恩(Mike Ryan) 10月30日表示，世界衛生組織的國際小組和中國的調查團隊已經舉行過第一次視頻會議，將會即時部署展開調查。

特朗普政府過去持續抨擊世界衛生組織與中國太親近，「以中國為中心」丶甚至說世界衛生組織是中國的「傀儡」。目前特朗普已經暫停美國提供給世界衛生組織的資金，引來國際批評。聯合國在今年七月表示已經收到美國通知，美國將會在明年7月正式離開世界衛生組織。

張慈/楊威廉(美聯社、路透社)

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