上合組織峰會低調落幕 中印互動引關注

(德國之聲中文網) 上海合作組織成員國在11月10日召開元首理事會，席間除了中國國家主席習近平發表談話外，外界最關注的是印度總理莫迪的態度。這是兩國在邊界拉達克地區發生嚴重沖突以來首次同台。

習近平在會議上再次重申多邊主義的重要性，強調組織國要強抗疫合作。他說：「要支持世界衛生組織發揮關鍵領導作用，反對將疫情政治化、病毒標簽化，共同抵制『政治病毒』。」

這番談話很明顯是針對特朗普宣布退出世衛，以及大選期間把「中國病毒」掛在嘴邊的回應。

他也強調，「反對外部勢力以任何借口干涉成員國內政」，並再次推廣「一帶一路」倡議。

習近平在最後提到：「中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。」再次提及中國國內國際雙循環的新經濟模式。

雖然習近平表示「要積極利用各種媒介，廣泛宣傳本組織發展成就」，但本次會議並未受到廣泛報導，反而是印度總理在會上的表態成為焦點。

印度向中國與巴基斯坦喊話

根據印媒NDTV，《印度時報》、今日印度等報導，印度總理莫迪在會議中表示，「有國家違背《上海合作組織憲章》的精神，試圖將雙邊問題納入議程。」

他說：「印度認為，要加強互聯互通，重要的是我們要在尊重彼此主權和領土完整的前提下向前邁進。」

除了回應在拉達克的中印邊境沖突之外，NDTV分析，莫迪這次談話主要在抗議中巴經濟走廊 (CPEC)這項長達3000公裡的大規模基礎設施計劃。該項目連接中國西部的喀什和巴基斯坦的瓜達爾港，並穿過巴基斯坦佔領的克什米爾。

印度政府去年把印度控制克什米爾納入中央直轄區引起極大爭議，後續又傳出巴基斯坦可能宣布把巴基斯坦控制克什米爾劃為一省。印媒大篇幅報導，巴基斯坦相關回應背後有老大哥中國指點。

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