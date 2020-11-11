新冠疫苗進展將加速資金輪動 由防禦股轉向景氣循環股
製藥業者輝瑞（Pfizer）和BioNTech的新冠疫苗試驗數據顯示有超過90%的效用，分析師認為，疫苗進展和美國大選的結果降低市場兩大尾部風險，可望加速市場輪動，資金預料也將轉向新興市場股、匯市時，亞洲依然是贏家。
巴克萊銀行分析師認為，新冠肺炎疫苗的進展和美國大選不確定性降低，有助通貨再膨脹交易、歐洲和新興市場，看好價值股和景氣循環股，並把非必要消費品的評級調升兩級，由減碼升至加碼；與此同時，這群分析師也把科技股的評級下調為持股觀望，消費必需品類股則降為減碼。
法國興業銀行亞洲股市策略部門主管班齊姆拉（Frank Banzimzra）表示，疫苗樂觀消息是股市利多，有助資金輪動至循環股和原本表現落後大盤的類股。
花旗私人銀行投資長貝林（David Bailin）預期，市場將出現「難以置信的輪動」，由防禦股和居家避疫股轉向景氣循環股。
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