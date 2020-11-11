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緬甸大選：翁山蘇姬政黨宣布勝利

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
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周一，緬甸全國民主聯盟宣布在議會選舉中獲得勝利。上周日的這次選舉是緬甸開始民主過渡之後的第二次民主選舉。但是國際上對於羅興亞族群被剝奪投票權提出批評。

“我現在可以確認，我們已經獲得超過322個議席”，全國民主聯盟發言人孟尼瓦昂欣（Monywa Aung Shin）表示，該黨已經拿下議會642個議席中的多數優勢，“我們的目標是377個席位，但是最終結果可能還會超出這個數字。”

選舉委員會周一開始宣布各地投票結果，但是等到所有結果全部出爐可能需要一周的時間。到目前為止，選舉委員會宣布的獲勝者均來自全國民主聯盟。

翁山蘇姬：權力穩固

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬所領導的執政黨在2015年大選中獲得壓倒性的勝利——這也是緬甸擺脫近50年軍政府統治之後的首次民主選舉。但由於她的身份不符合憲法對總統候選人的限制，她無法出任總統一職。五年來，她以國務資政身份成為該國實際意義上的領導人。

盡管此前外界一直擔心選舉期間會出現暴力沖突，但是根據緬甸選舉監督機構“人民可信選舉聯盟”（PACE）表示，這次投票過程整體在和平狀態下進行。

少數族群被剝奪選舉權

由於在羅興亞問題中所扮演的角色受到爭議，曾經一度被視為緬甸“民主鬥士”的翁山蘇姬近年來在國際社會中的聲譽大打折扣。2020年大選中最大的爭議點就在於數以百萬計的羅興亞人無法參與投票，他們當中很多人的基本公民權利被剝奪。

“符合國際法的選舉最核心的原則就是公平的普選，而這一點在周日的選舉中並沒有得到實現”，人權組織“Fortify Rights”的地區主任沃爾夫（Ismail Wolff）表示。

“國際社會必須毫不含糊地對剝奪羅興亞和其它少數族群選舉權的行為加以譴責，否則就有可能為未來更多的侵權現象鋪平道路”，他補充道。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

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