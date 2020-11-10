未揭露氣候經濟風險 澳洲學生告政府

澳洲金管和財政部門不公開氣候變遷對金融投資的影響，有欺騙投資者嫌疑，遭法學生控告。澳洲一名法學生凱瑟琳．奧唐耐認為，氣候變遷正在影響著投資風險，尤其是對石油開發產業，但澳洲金管和財政部門卻沒有評估相關風險，只是一味呼籲投資者挹注，有欺騙之嫌。因為評估氣候變遷已是目前金融投資界的共識。

半島新聞報導，23歲的法學生凱瑟琳在10日正式對澳洲的金管和財政部門提起訴訟，控訴有關部們沒有評估且公布氣候變遷對金融投資的影響，有欺騙投資者的嫌疑。她主張，應該讓各種投資事業暫時停止，直到政府公布完整的氣候變遷報告。

事實上，金融投資界近來也不斷在評估氣候變遷究竟會讓各國付出多少經濟代價。例如，瑞典中央銀行去年種動放棄持有由西澳洲和昆士蘭發行的債務，原因是瑞典央行擔心氣候變遷所帶來的經濟反噬，然而這兩個地區都是澳洲相當重要的化石燃料出口地。

《彭博》報導，在律師事務所擔任氣候風險治理負責人的莎拉．巴克認為，任何債務發行或者金融投資，都該納入氣候風險，這也不是一個新穎的觀念。」對於凱瑟琳的訴訟，澳洲金管和財政部辦公室拒絕發表評論，而這場訴訟將在10日首次開庭。

除了澳洲外，過去5年關於氣候變遷的訴訟遍及全世界，從歐洲到墨西哥，較為激進的環保團體會利用訴訟向政府、財團和投資者施壓，督促對氣候變遷採取行動。身為全世界最大的污染製造國之一，澳洲有將近三分之一的國民所得，來自遭受經濟動盪和氣候變化影響的行業。根據德勤經濟研究公司的數據，若澳洲政府不重視氣候變遷，經濟可能在未來五年萎縮6%，相當於GDP損失3.5萬億澳幣。

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