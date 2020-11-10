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流亡一年終返國 玻國總統人氣依舊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
玻國前總統莫拉雷斯在盟友當選後，終於結束了1年的流亡之旅返國，受到民眾熱烈歡迎。（Photo by Joel Alvarez on Wikimedia the C.C 3.0 Unported license）
玻國前總統莫拉雷斯在盟友當選後，終於結束了1年的流亡之旅返國，受到民眾熱烈歡迎。（Photo by Joel Alvarez on Wikimedia the C.C 3.0 Unported license）

雖然擺脫流亡命運，但玻利維亞前總統莫拉雷斯卻無法繼續掌權。由於對他較友善的政黨在近日的大選中獲勝，他結束了在阿根廷的流亡之旅。去年他因為違反憲法4度參選總統遭到驅逐出境，不過因為他過去執政表現不錯，這次回國仍受到許多民眾夾道歡迎，但新總統阿爾塞表示，莫拉雷斯將不會有任何職位安排。

結束1年流亡

根據《半島電視台》報導，玻利維亞前總統莫拉雷斯近日終於結束他在鄰國阿根廷1年的流亡之旅，回歸祖國的懷抱。他在阿根廷要離境時受到阿根廷總統費南德茲的熱烈歡送，在典禮廣場上他說，他知道總有1天會回來，但沒想到會這麼快。

回國時，莫拉雷斯沿途也受到民眾夾道熱烈歡迎，莫拉雷斯去年11月時因為違憲4度參選玻利維亞總統，遭到反對派逼宮而流亡阿根廷，反對派（立場較右派）任命前財政部長艾妮茲為臨時總統，經過10個月的臨時政府任期後，雖然玻國新冠疫情依舊蔓延，但選舉經過多次延期還是順利完成。

前總統仍深得人心

《衛報》提到，莫拉雷斯領導的政黨「爭取社會主義運動（左派政黨）」推派阿爾塞參選，在10月的大選獲得超過20%選票差距的壓倒性勝利，因此也讓莫拉雷斯順利返國，不過阿爾塞先前已經向外界表態，莫拉雷斯回國後將不會在政府內扮演任何角色。

莫拉雷斯是玻利維亞歷史上第1位原住民身分的總統，而且他在2006年就任以後，讓玻利維亞擺脫長期頻繁的軍事政變，在任內許多偏社會主義的政策，加上少數族群的身分，讓他仍受到許多民眾歡迎。

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玻利維亞 阿根廷

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