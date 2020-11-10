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開設網站批評日本的「人質司法」 日產前會長高恩揭逮捕內幕

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者根津彌／即時報導
日產汽車前會長高恩。圖／路透社資料照
日產汽車前會長高恩。圖／路透社資料照

持續逃亡海外、身為日產汽車(NISSAN)前會長的66歲被告高恩(Carlos Ghosn)，現已開設了自身的官方網站。除了揭露逮捕當天在機場被說「護照有問題」，進而被帶到其他房間的內幕等之外，也再度批評日本的刑事司法制度為「人質司法」。

「我的網站已經公開了。#TimeForTheTruth（真相的時刻）」。

日本時間3日晚間，前會長高恩時隔約8個月再度在官方推特(Twitter)上發文，對外公告開設了網站。該網站能對應法文及英文。針對事件則按照時間順序，刊載了從2018年11月的逮捕起到2019年年底逃亡黎巴嫩，以及直至2020年年初的記者會為止所發生的事情。

遭到逮捕的2018年11月19日，高恩被以日產董事會的名義叫到日本並抵達羽田機場。而後被海關職員說了：「護照有問題」，他便被帶到其他房間。據說當時房間裡面有著擔任前會長高恩的偵訊官、隸屬於東京地檢特搜部的檢察官在等候，並告知他：「要進行逮捕。」

針對日本的刑事司法，高恩製作了「人質司法制度」的特輯網頁，並詳細地進行解說。主張其特徵為長期羈押及偏重自白的偵訊，還有對外籍人士的差別待遇等。除此之外，雖然網站上也刊載了許多文章及意見，批評檢察的搜查及日產的內部調查，但卻沒有透露他被外界認為躲藏在箱子裡，從關西機場出境的逃亡劇內幕。英文版網站的網址為：https://carlosghosn.info/

高恩開設自己的官方網站，批評日本的刑事司法制度為「人質司法」。圖翻攝自https://carlosghosn.info/。
高恩開設自己的官方網站，批評日本的刑事司法制度為「人質司法」。圖翻攝自https://carlosghosn.info/。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

高恩 日產 日本 司法 黎巴嫩

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