貝魯特大爆炸後3個月 黎巴嫩人創傷未平「一聽施工聲就驚慌」

中東的黎巴嫩首都貝魯特曾於8月發生了大爆炸，而其現場的受害傷痕如今仍鮮明地殘存在眼前。10月中旬，《朝日新聞》記者進入當地後，看見的是在新型冠狀病毒疫情並行之下，約20萬名苦於爆炸嚴重餘波的敘利亞難民們身影。

發生爆炸的倉庫現已蕩然無存，旁邊的穀物倉庫也僅殘存著快要崩塌的巨大牆壁。而望向市街區，數棟大樓的建築結構裸露出來。

爆炸是發生於8月4日傍晚。過去被保管在港口倉庫內的2750噸硝酸銨爆炸。死者超過190人，約30萬人流離失所。

而在距離現場約1公里遠的住宅區，記者遇見了現年50歲的Khlass Farraj及其一家人。他們是在8年前，從內戰白熱化的敘利亞北部拉卡(Raqa)中逃離的難民。

全家7人生活在快要崩塌建物中的大小約13平方公尺左右房間內。那天，Farraj整個人遭爆炸衝擊吹飛且頭部受到重擊。家人則是平安無事。

附近的居民大多已經離開。而黎巴嫩政府沒有給予任何支援。5歲的次女Aline一聽到機車或施工的聲音，便會說著「又要爆炸了。逃走吧。」每天都擔驚受怕。

Farraj作為大樓管理人，每個月有40萬黎巴嫩鎊（約合新台幣7530元）的收入，然而因為通貨膨脹，其價值在1年內掉到了5分之1。他表示：「在黎巴嫩人也要求支援的情況下，我們難民是在底層的更下一層。僅存的希望也消失無蹤。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》