不顧北京反對 立陶宛新政府表態挺台灣

立陶宛新成立的執政聯盟周一(9日)商定，即將上任的政府必須支持台灣那些「為自由奮鬥」的人。

由於北京反對，歐盟本身以及其會員國沒有與台灣建立正式的外交關系。立陶宛表達對台灣的支持，可能會危及與中國的關系，進而影響中國在該國主要港口的投資計劃。

立陶宛是東歐波羅的海三小國之一，剛在10月25日結束大選三個主要政黨: 祖國聯盟（Homeland Union）丶自由運動（Liberal Movement）和自由聯盟（Freedom parties），總計拿下了國會141席中的74個席次，三黨在11月6日同意組成執政聯盟，並在9日簽署協定。

協定提到，新政府將本於價值觀發展外交政策: 「我們將積極反對任何侵犯人權與民主自由的行為，並且將捍衛世界各地自由奮鬥者，包括白俄羅斯與台灣。」

有望成為新任首相的希莫尼特(Ingrida Simonyte)在新聞發布會上說，新政府不只關注臨近國家的動態，也會關注全球動向。

中國駐立陶宛大使館在新政府表態支持台灣後，發出聲明給路透社表示，中國准備好和立陶宛新政府在「對彼此主權和領土的相互尊重、以及對彼此內政事務不互相干涉」的基礎上合作。

聲明中寫道: 「中國與立陶宛的正常關系不應該受到任何音速的干擾，因為那並不符合兩國國家與人民的基本利益。」

台灣外交部在推特上感謝立陶宛的支持: 「『本於價值的外交政策』和『捍衛為自由奮鬥者』這兩個詞如雷貫耳。台灣將會與立陶宛以及其他理念相近的國家保護我們的共同價值。」

北京在「一中原則」聲稱台灣是中國不可分割的一部份，還未卸任的立陶宛政府沒有反駁北京這個主張，卻曾經在5月支持台灣加入世界衛生組織，遭到中國抗議。

立陶宛全國人口僅約280萬人，去年此時，中國有意購買立陶宛的主要港口克萊佩達港(Klaipeda port)，引起立陶宛恐慌，立陶宛國防部長也說「無法負擔克萊佩達港被中國控制。」

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