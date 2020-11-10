影／棕熊母子游泳登上俄國核子潛艦 遭射殺落海

俄羅斯近日有一對棕熊母子闖入海軍基地，更爬上核子潛艦坐在甲板上，最終遭軍方下令射殺。

根據目擊者拍攝的影片顯示，原先坐在甲板上的兩隻棕熊，被開槍擊中後滾落海中，目擊者更在一旁說道：「沒辦法，如果把牠趕出去，牠就會遊蕩到村莊內。這就是在堪察加半島與熊戰鬥的方式。」

據俄羅斯國際文傳電訊（Interfax）報導，母熊與小熊進入位於堪察加半島盧比奇（Rybachiy）的俄國潛艦基地，並游過克拉舍寧尼科夫灣（Krasheninnikov Bay）爬上潛艦。

據稱這頭熊最近幾天在保護區附近被發現了好幾次，而且母熊「非常瘦且受傷，如果沒有母親的話，幼熊會變得好鬥」。

艦隊的官員指出，棕熊對水手和當地民眾構成了威脅，因而召集了基地附近的一名狩獵教練，他使用專門武器射殺了熊。堪察加半島的林業機構透露，自今年年初以來，該地區已經殺死了50多隻熊。