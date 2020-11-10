杜魯多冀拜登施壓中國 促釋放兩加拿大人

加拿大總理杜魯多與美國總統當選人拜登周一（9日）通電話，杜魯多表示雙方談到兩名加拿大人在中國被囚禁，他期望拜登政府可協助游說中國釋放兩人。

杜魯多與拜登通話後在記者會指，中國為報復孟晚舟被捕而任意拘留兩名加拿大人至今700多天，這種「脅迫外交」（coercive diplomacy）並不奏效。

他說：「我非常有信心，新一屆美國政府將繼續是加拿大和世界其他國家的好伙伴，因為我們希望讓中國明白，他們采取的手段根本行不通。」

2018年12月，加拿大依美國要求拘留華為創辦人任正非的女兒丶時任華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，數天後，中國政府逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor) 。中方否認與孟晚舟案有關，但外界認為這是明顯的報復行為。

兩名加拿大人一直被關押，到了今年6月，中國才提出正式起訴，指康明凱涉「為境外刺探國家秘密丶情報罪」丶邁克爾涉「為境外刺探丶非法提供國家秘密罪」。

除了兩名加拿大的問題，杜魯多還與拜登談及新冠疫情丶氣候變化和北約等議題。

李澄欣/楊威廉 (路透社丶美聯社）

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