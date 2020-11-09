中印邊境對峙持續 第八輪會談無突破

（德國之聲中文網）中印第八輪軍長級會談結束，雙方同意一線部隊應保持克制，避免誤解誤判，但對於撤軍問題沒有突破，料對峙將持續至冬季。

這次會議在拉達克（Ladakh）東部楚舒勒（Chushul）舉行，聯合新聞稿指雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區“脫離接觸”坦誠深入和建設性地交換意見，同意繼續續通過軍事和外交渠道保持溝通，共同維護邊境地區的和平與安寧，下一輪會談將於近期舉行。

中媒：印度表現強硬

中國官媒《環球時報》英文網站引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰指出，中印雙方都表明將保持溝通，顯示兩國都不願邊境對峙升級，希望避免沖突。

盡管氣氛正面，但這次會議與10月中旬的第七輪會談一樣，未能在形成脫離計劃方面取得具體進展。

錢峰認為責任在於印方，因為美印簽署「地理空間基本交流與合作協定」（Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation, BECA），並構建了由美日澳印組成的四方安全對話（Quadrilateral Security Dialogue，Quad），這都讓印方在會談中表現得更加強硬。

印媒：對峙恐持續至冬季

印度《印刷報》（The Print）此前於周六（7日）報導，最新一輪會談從早上9點半開始，歷時10小時，印方表明不會簽署單方面的撤軍方案，會議最終沒有突破，兩國的邊境對峙恐持續至冬季。

該報導指，盡管中印軍方將繼續會談，但只有在印度總理莫迪和中國國家主席習近平主席達成共識後，兩國才會有最終解決方案。外界因此聚焦即將召開的上海合作組織峰會，屆時兩個元首將視訊會面。

中印自5月起在拉達克邊境地區爆發沖突後，局勢持續緊張，期間曾發生致命打鬥及鳴槍事件，打破了45年來的停火協議。隨著嚴冬到來，雙方部隊仍在海拔3000多米的喜馬拉雅山上對峙。

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