緬甸大選翁山蘇姬料掌權 羅興亞前途引關注

緬甸8日舉行大選，外界預料翁山蘇姬所屬的全國民主聯盟將會繼續主政。雖然反對黨曾因疫情嚴峻為由聯署，要求翁山蘇姬延後大選，但最終不被採納，仍以維持社交距離投票、老人優先等方式進行大選。但自翁山蘇姬上任以來，對境內少數族群羅興雅人實施高壓鎮壓，也讓國際未來仍持續擔憂緬甸的人權。

翁山預期繼續掌權

根據《英國廣播公司》報導，緬甸近日舉辦大選，緬甸國會的2院聯邦院、人民院都將進行全面改選，但是軍方在2院都會有4分之1的保留席次（56席、110席），國會中最大黨是由翁山蘇姬領導的全民盟，最大的反對黨則是過去由軍方撐腰的聯邦鞏固與發展黨。

《衛報》提到，這是緬甸自2011年軍方終結統治後的第2次大選，第1次大選翁山蘇姬挾著全國與國際的高聲望，在聯邦院224席裡橫掃135席、人民院440席中也獲得255席，反對黨本來希望這次大選能因為疫情而延期，但翁山蘇姬動員全國支持她的民眾要正常舉辦大選。

緬甸最終如期舉行大選，只是投票時需要戴口罩、消毒與維持社交距離，也讓老人優先投票，避免他們受到新冠疫情困擾。緬甸目前全國約61377人確診、1420人死亡，不過國際關注的羅興雅人在這次大選中也無法獲得投票權，聯合國在9月大選舉行前就已警告緬甸，仍未獲得改善。

羅興雅人受關注

翁山蘇姬過去忽略緬甸軍方對羅興雅人進行種族清洗，並在國際法庭作證時宣稱，是羅興雅人攻擊緬甸平民與軍方，軍方才被迫回擊。但許多羅興雅人紛紛逃往鄰國孟加拉，甚至坐船漂流到馬來西亞的新聞不斷出現，讓國際對翁山蘇姬大失所望，甚至取消多個她曾獲得的人權獎項。

但即便如此，一般預料翁山蘇姬將會再次贏得大選，外界也持續關注羅興雅人在緬甸境內的人權狀況，而在緬甸一些仍有軍事衝突的地方（如撣邦、克欽邦）也不被允許投票，讓這次大選中3700萬合格選民中仍有200萬人無法投票。

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