恭賀拜登聲中 未見中俄表態

美國民主黨總統候選人拜登當選美國總統，令許多美國盟國鬆了一口氣，德國、法國、日本、印度等各國領導人都恭賀拜登入主白宮，並表示期待與拜登合作，歡迎美國「重返」國際社會，但中國大陸、俄羅斯等國都還沒對拜登勝選發表官方聲明。

彭博資訊報導，外界預料拜登政府將調整部分外交政策，與多國加強合作，以因應新冠肺炎疫情，並將嘗試重返伊朗核子協議、重新加入巴黎氣候協定。

德國、法國等歐洲盟國均祝賀拜登打贏總統選戰。德國總理梅克爾7日表示，美國選民已做出選擇，她期待與拜登合作，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也在推特發文說，為了跨大西洋關係的新起點，德國願與拜登合作。

一向與川普關係不錯的英國首相強生，7日也對拜登和賀錦麗表示祝賀。他說：「美國是我們最重要的盟友，我期待與美方緊密合作。」

北方鄰居加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也發表祝賀，表示兩國將在「非凡關係」基礎上進一步發展，保護民眾免於疫情影響，並致力於促進全球和平與包容性，帶來經濟繁榮和推展氣候行動。

印度、日本等亞洲國家也捎來恭賀，日本首相菅義偉8日表示，期待與拜登合作，進一步強化日美同盟。並且確保印太地區及其他區域的和平、自由與繁榮。

不過，中國大陸、俄國等國均未對此事發表官方聲明。