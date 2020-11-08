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日本皇室今舉行立皇嗣之禮 確立秋篠宮地位

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本皇嗣秋篠宮（左）夫婦。路透社。
日本皇嗣秋篠宮（左）夫婦。路透社。

日本皇室今天舉行「立皇嗣之禮」，將皇位繼承第一順位的秋篠宮親王確立為皇嗣，這是日本行憲以來，首度有天皇的弟弟被立為皇嗣。

讀賣新聞等報導，「立皇嗣之禮」是基於憲法所定的國事，原本規劃今年4月19日舉行，但受到新冠肺炎疫情影響延期。日本皇室上次確立皇嗣的儀式是1991年2月時，日皇德仁被立為皇太子的「立太子之禮」。

整個儀式的核心「立皇嗣宣明之儀」（宣布儀式）在日本時間上午11時舉行，日本天皇德仁宣布立秋篠宮為皇嗣，接著秋篠宮將發表成為皇嗣後的談話。11時25分日皇德仁將授予秋篠宮守護皇嗣之刀「壺切御劍」；另一個重要儀式「朝見之儀」預定在日本時間下午4時30分舉行，日皇德仁夫婦、成為皇嗣的秋篠宮夫婦將接受問安。

報導指出，基於防疫，宣明之儀現場觀禮者的規模由原本規劃的約350人縮小至50人，做為祝宴的「宮中饗宴之儀」則中止舉辦。過去皇室重要活動都會在皇居設置留言處，讓民眾留言祝賀，因為防疫也取消。

秋篠宮是上皇明仁次子、日皇德仁的弟弟，今年54歲。由於日皇德仁沒有兒子，秋篠宮為皇位第一繼承人。隨著「立皇嗣之禮」，日本是否檢討體制，同意女性天皇出現，再次引起討論，日本首相菅義偉4日在國會答詢時提到，自古以來維持著男性繼承的重要性，展現希望維持男性繼承的意向，但他也表示，為了取得國民的共識，充分的分析，檢討和慎重的程序是必要的，表達不宜草率做出結論。

日本皇室 德仁 菅義偉

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