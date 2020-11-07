印度恢復太空任務 首次發射火箭運載衛星

印度今天首次恢復因新冠肺炎中斷的太空任務，印度太空研究組織（ISRO）表示，C49極軌衛星運載火箭（PSLV- C49）搭載10顆衛星下午成功發射，將衛星送入預定太空軌道。

印度太空研究組織的聲明說，載有最新地球觀測衛星EOS-01及9個客戶委託發射衛星的PSLV- C49，在倒數26個小時結束後，今天下午3時12分從斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan SpaceCentre）發射升空。

聲明指出，原訂火箭應在下午3時2分發射，但因飛行器上的瓦礫而延遲10分鐘。這是ISRO今年的首次太空任務。

印度太空研究組織表示，EOS-01將用在農業、林業和支援災害管理；今天一併由火箭搭載發射升空的9顆衛星，則來自立陶宛、盧森堡和美國等國。

由於這是印度太空研究組織在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情爆發後的首次太空任務，因應防疫措施而對工作和多重封鎖施加限制。這些限制包括在PSLV-C49發射期間，發射觀景台關閉。

印度太空研究組織主席席萬（K. Sivan）6月曾答覆媒體提問表示，ISRO今年預定進行的10項太空任務，因為新冠肺炎，一切都受到干擾，必須等到新冠肺炎問題解決後，再行評估執行太空任務的時程。

雖然印度每天仍新增4萬多個新冠肺炎病例，累計病例排名全球第2，但新增病例已經減半，印度太空研究組織今天恢復執行太空任務。

當火箭發射成功並把衛星送入軌道，印度總理莫迪推文表達祝賀，稱讚印度的科學家克服許多限制按時達成任務。