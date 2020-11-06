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太陽報：傳普亭患帕金森氏症！明年年初可能下台

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太陽報：傳普亭患帕金森氏症！明年年初可能下台

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

英國太陽報報導，傳言俄羅斯總統普亭因健康因素，將於明年年初辭職。不過俄國總統幕僚團隊正努力淡化該傳言。

報導指出，克里姆林宮觀察家表示，近期一段影像顯示，68歲的普亭可能患有帕金森氏症。知情人士指出，普亭的伴侶卡巴耶娃（Alina Kabaeva）希望他放鬆對權力的掌控。

研究普亭近期影像的觀察家指出，普亭的腳似乎持續抖動，他抓緊椅子扶手時似乎也顯得痛苦。觀察家也指出，普亭握筆和握裝著止痛藥的杯子時，手也在顫抖。

莫斯科政治學教授索洛維（Valery Solovei）5日暗示，普亭可能患有帕金森氏症。

索洛維說，「他的家庭對他影響很大，普亭意圖在明年一月公布他的交接計畫」。索洛維並預測，普亭可能會任命一名新總理，培養他成為繼任者。

普亭 帕金森氏症 俄羅斯

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