太陽報：傳普亭患帕金森氏症！明年年初可能下台

「趁著世界只關心美國大選的同時...譚德塞的大本營出大事了。」曾獲得2019年諾貝爾和平獎的衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed），4日突然頒布國家緊急狀態，並下令中央軍隊動員北上至邊境的軍事重鎮提格雷州「平叛鎮壓」。阿比表示，在地方執政的「提格雷人民解放陣線」（TPLF）政府正意圖發動叛亂，周二對駐守北境的衣索比亞中央軍部隊發動武裝突襲，試圖搶劫重型火砲與甲車裝備，此舉已越過聯邦可以容忍的界線，因此中央軍才奉命北上鎮壓。在過去，提格雷人曾是衣索比亞的統治菁英——像是WHO現任秘書長譚德塞，就是提格雷人與TPLF出身的舊政府明星——因此本回的北方衝突事件不僅極為嚴重，更有升級為「全面內戰」的危機可能性。

2020-11-06 09:35