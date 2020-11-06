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澳洲首以《反外國干預法》起訴華人社團領袖

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圖／德國之聲提供
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澳大利亞警方首次動用《反外國干預法》，起訴65歲的華人社團領袖楊怡生（Duong Di Sanh，又名Sunny Duong），指他與一個外國情報機構有聯系。

楊怡生周四（5日）下午在墨爾本地方法院出庭，被控准備實施外國干預罪（preparing for a foreign interference offence），最高可判囚10年。他獲准保釋，明年3月再出庭。

澳大利亞廣播公司（ABC）報導，楊怡生在墨爾本東南部華人社區赫赫有名，是墨爾本澳華歷史博物館的副主席，也是大洋洲越南柬埔寨老撾華人團體聯合會主席。他被認為與中國和平統一促進委員會有關，該會由中共中央統戰部控制。

聯邦警察局稱，與澳大利亞安全情報組織（ASIO）共同領導的打擊外國干預工作組（Counter Foreign Interference Taskforce, CFI），一年前已開始對楊怡生展開調查，這次起訴他是采取預防措施，在早期階段破壞其活動。

當局強調，外國干預有違澳大利亞國家利益，觸犯民主的核心，「這是腐敗及欺詐，超越了政府進行的常規外交影響」。

多次突擊搜查

澳大利亞在2018年通過《反外國干預法》，要求政治說客申報是否為別國服務，並大幅加重間諜活動的刑罰，外界認為是針對中國的滲透。

澳大利亞安全情報組織曾多次警告，外國干涉的威脅一直在加劇，其年報寫道：「澳大利亞社會幾乎每個領域都是外國干預的潛在目標，這種威脅的表現形式各不相同，但同樣不可接受。」

今年6月，當局曾突擊搜查新南威爾斯省工黨議員莫澤馬尼（Shaoquett Moselmane）的辦公室。他被指是中國代理人，2009年當選以來9次接受私人資助訪問中國，曾在議會活動上稱中國是西方世界秩序的受害者，中國「需要增加對環球媒體的控制」，又多次贊揚中國的抗疫成就及批評澳大利亞對華政策。

而在9月，澳大利亞情報人員突擊搜查中國駐澳記者寓所，沒收他們的手機及電腦。當局又注銷中國學者陳弘丶李建軍的簽證，指兩人涉嫌對澳大利亞國家安全構成風險。

中國方面，當局在8月扣查中國環球電視網（CGTN）澳籍華裔記者成蕾，9月初國安人員訊問澳大利亞廣播公司記者博圖斯（Bill Birtles）及《澳洲金融評論報》記者史密斯（Michael Smith），兩人逃到澳洲駐華使館避難，數天後緊急撤離中國，意味著澳媒駐華記者清零。

中方也禁止澳大利亞學者周安瀾（Alex Joske）和漢密爾頓（Clive Hamilton）入境，官媒《環球時報》稱他們為「反華學者」，中國外交部則指，中方堅決反對打著學術幌子蓄意抹黑攻擊中國的行為。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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