維也納恐襲發生前：警訊未被重視？

（德國之聲中文網）周一（11月2日）在維也納市中心發生恐怖襲擊的前幾周，就有恐怖分子可能計劃襲擊的警訊，但是並沒有引起重視。奧地利內政部長卡爾·內哈默爾（ Karl Nehammer）向媒體承認，斯洛伐克情報部門在襲擊事件發生前向維也納聯邦憲法保護局通報了犯罪者企圖購買彈藥的情況。

20歲的恐怖襲擊者曾打算購買武器，但被拒絕。據奧地利通訊社掌握的一份內部資料，斯洛伐克內政部刑偵部門在7月23日曾致函奧地利當局通報此事。據奧地利內政部長內哈默爾稱，奧地利警方於9月10日作出回應，並確認兩名打算購買武器的人中，有一人為該襲擊案犯，他曾因犯有恐怖主義罪行被判刑。

由獨立調查委員會澄清失職

這位內政部長說，得到斯洛伐克的警告後，在"進一步行動"中，"顯然在溝通方面出現問題"。 司法機構沒有獲得相關信息。奧地利人民黨政治家宣布，將成立一個獨立的調查委員會。

在野黨也要求澄清此事。該嫌疑案犯曾因試圖前往敘利亞加入恐怖組織"伊斯蘭國"（IS）而被逮捕，幾個月前剛剛獲釋。奧地利社民黨指出，有鑑於此，本應提前拉響警笛。

周一的襲擊事件造成4人死亡，23人受傷。四名遇害者中，包括一名24歲在咖啡館當服務員的德國女大學生。

據奧地利內政部長透露，有14人因與案犯有聯系，並涉嫌參加一個恐怖組織而受到調查。內哈默爾說，這些人年齡在18至28歲之間，具有移民背景，其中一些人並非奧地利公民。

李京慧 / 苗子（路透社、法新社、德新社、奧地利通訊社）

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