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奈及利亞女權覺醒 籌資對抗警察暴力

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

奈及利亞的女性組成民團，挺身出來反抗暴力和司法不公。在奈及利亞，官方的反搶劫特勤小組「SARS」因綁架、強暴等行為惡名昭彰，人民遂發起EndSARS抗議行動，其中由14名女性組成的女權聯盟最為亮眼，不但組織各樣活動抗議警察暴力、協助受害者留下紀錄，還募資近40萬美金為受害者提供醫療和法律協助。

女性自衛成本能

Quartz報導，駐奈及利亞的作家兼國發專家薩拉圖．阿比奧拉認為，長期受到的不公待遇，加上SARS的施暴和侵犯受害者多數是婦女，因此女性之間熟知各種互助管道和資源，要動員起來非常容易，「奈及利亞的女性長期受到壓迫和社會不公，因此一直在為民權運動準備，」他認為：「對女性來說，抗議和自我保護已經是一種本能。」

抗議行動中，尤其以14名背景各異的女性所組成的聯盟表現最為活躍，主動建立的募資管道，目前已募集近40萬美金，為受害者提供醫療和法律協助，也成立資訊和指揮中心，幫助受害者紀錄案情，組織抗議活動和各種網路宣傳。

除此之外，許多非社運人士的女性也靠著自己的渠道和人脈募資和提供幫助。本業為品牌行銷策略師的Oduala表示，自己雖然不是社運人士，但也成功組織過幾次小型的集會活動，並且靠著自己的人脈籌集了約1萬美金，為抗議者提供交通、飲食等支持，「我不敢相信自己能做到。」她欣慰表示，很高興能看到許多有能力的婦女加入抗議和互助。

警察組織嚴重腐敗

半島電視台報導，EndSARS抗議行動約從10月開始發酵，主要訴求是解散備受爭議的反搶劫特勤小組，因為該警察組織被長期指控對人民施暴、綁架，甚至強暴婦女，尤其讓年輕人不堪其擾。

「EndSARS」一詞最早出現在2017年的推特上，當時人民要求政府正視問題，改善組織或者直接解散特勤小組，但陳情抗議無果，直到2020年10月，一支關於特警隊處決民眾的影片在網路上流傳，引發公憤，即使政府為了止血承諾解散特警隊，但此前政府早承諾過會解散卻沒有兌現，只是將犯事的特警調職而非撤職，引發強烈民怨，進而引發一系列抗議行動。

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奈及利亞 警察

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