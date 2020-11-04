四方軍演3日展開 印度盼向中國施壓

印度3日正式展開與澳洲、日本和美國的四方聯合軍演，外界分析，印度與中國在邊界問題上紛爭仍在，過去雙方外交部門與國防部門多次在俄國首都莫斯科談判均未有成果，加上愈來愈反中的澳洲、日本，印度與美國正在攜手向中國的擴張施壓。

著眼印太戰略

根據《半島電視台》報導，印度在3日正式展開為期約半個月的馬拉巴聯合軍演，這原本是1992年印度與美國的雙邊軍事演習而已，但日本後來在2015年加入，澳洲則是近10年以來再次重回軍演，這也象徵印度、日本與澳洲對中國擴張的防堵。

此次軍演3日至6日將會在孟加拉灣進行，隨後至11月中會在阿拉伯海進行。澳洲國防部長雷諾斯表示，馬拉巴軍演對於印太區域的防衛安全提供各國互相協助、交流的機會，此次的軍演參與方都紛紛展現自己的各種軍武，美國新型的麥肯導引飛彈驅逐艦也在這次軍演亮相。

中、印衝突膠著

《史普尼克》提到，印度、日本的軍方也出動了護衛艦、遠洋巡航艦、輔助艦與潛水艇參與軍演，軍演的前期也會聚焦在反潛戰、空戰的訓練。這次軍演率領美軍的迪摩斯上校表示，希望澳洲與日本可以成為印太戰略的核心。

為了避免疫情影響軍演，4國軍隊將不會接觸。目前印度與中國對抗的態勢愈來愈明確，尤其美國先前與印度舉行外交與國防的2+2高峰會，還簽訂了防衛軍事協定，印、美雙方可以互相共享敏感衛星影像，針對有紛爭的邊界，印度也基集調派軍隊駐防，雙方的關係仍然緊張。

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