IS持續威脅歐洲 拉比呼籲監控清真寺

在「伊斯蘭國組織（以下簡稱IS）」宣稱對維也納攻擊事件負責之後，激進伊斯蘭主義在歐洲的現況再次令人關注。同時，猶太教領袖、歐洲拉比會議主席戈德施密特3日呼籲，歐洲各國政府應該對清真寺進行更多的「控制和透明化」，宗教領袖「必須致力於和平與寬容」。

IS對歐洲仍有威脅

根據《衛報》的分析報導，2日晚上發動維也納恐怖攻擊的20歲槍手，因為企圖前往敘利亞加入IS而被判刑22個月，最近剛被假釋。從他在社交媒體發布的照片上，可以見到向IS現任領袖的誓詞和IS的口號。目前警方還在確認，這起事件是受IS啟發，或直接與IS有關。

奧地利雖然較少經歷重大攻擊事件，可是前往伊拉克、敘利亞加入伊斯蘭戰事的人口比例卻是歐洲第二高，僅次於比利時。這幾年，西方對伊斯蘭極端主義者的輕忽情有可原，歐洲去年死於恐怖攻擊的人數下降了7成，西歐的恐怖攻擊事件也減少到2012年以來最低點。

然而，歐盟反恐專員吉列斯·德·科切夫表示，「即便歐盟遭到的恐攻事件下降，不表示威脅已經消失。這只代表我們提高了偵查及破獲恐怖份子計畫的成效」。IS仍然持續動員潛在的攻擊者和策劃者，西班牙和波蘭都逮捕了一些策劃和招募的小組，4月份，德國也逮捕了5名塔吉克族人。

拉比發表罕見聲明

根據《猶太電報社》報導，歐洲拉比會議主席戈德施密特3日在一份聲明中說，「重要的是要知道清真寺和其他禮拜場所在這裡傳講什麼，他們是由誰資助的，哪些外國勢力正在鼓吹這類恐怖行為，以及社交媒體扮演的角色」。

他強調，「宗教領袖必須在歐洲接受培訓和認證。他們必須對此處適用的法律忠誠」。報導指出，主流猶太團體雖然堅決反對所謂的激進伊斯蘭恐怖主義，但很少公開呼籲對宗教團體進行干預，也很少指明歐洲政府應如何監督神職人員。

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