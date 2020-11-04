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美印日澳聯合軍演 四國共抗中國擴張

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國、印度、日本三個國家長年舉辦的多國聯合軍演「馬拉巴爾」(Malabar)今年首次納入澳大利亞， 這四國周二(11月3日)在孟加拉灣展開聯合演習。這相當於「四方安全對話」(QUAD) 四個成員全數到齊，意圖共同抵抗中國的軍事擴張。

此次軍演包括反潛作戰和防空作戰。印度的五艘海軍船艦(包括一艘潛水艇)、美國的麥肯號驅逐艦(John S McCain)、澳大利亞的紐澳軍團級艦布拉雷特號(Ballarat frigate)以及一艘日本的驅逐艦都有參與此次演習。

印度軍方發布聲明表示:「本次演習將會展現海軍之間建立在共同價值上的高度合作效能與協調性。」聲明也表示，受到新冠疫情的影響，演習中不同國家的軍人彼此之間不會互相接觸。

一名軍方知情人士表示，本月稍晚印度與美國將會在演習中共同派出航空母艦參與演習。

此次軍演分為兩個階段，本月稍晚還會在阿拉伯海域舉行另一部份軍演。

本次演習的主辦國印度最近因為和中國在拉達克邊境發生對峙，關系緊張。在澳洲要求對新冠病毒起源展開調查，反遭中國制裁澳洲牛肉和大麥之後，澳洲與中國的關系也變差。

「四方安全對話」在2007年以共同抵抗中國影響力為宗旨成立。馬拉巴爾聯合軍事演習則是從1992年舉辦以來至今已經是第24屆。

美國最近聯合盟友抵抗中國的意圖濃厚，除了馬拉巴爾軍演外，美國從10月26日到11月5日之間也聯合加拿大、日本舉行利劍軍演(Keen Sword 21)。

張慈/楊威廉 (路透社、法新社)

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