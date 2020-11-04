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維也納恐襲：伊斯蘭國承認責任 警拘14人

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）路透社報導，極端組織伊斯蘭國（ISIS）周二（3日）通過其阿馬克新聞社（Amaq News Agency）發表聲明，承認奧地利首都維也納恐襲案的責任，指名為阿爾巴尼（Abu Dagnah Al-Albany）的男子在維也納市中心持槍襲擊民眾，其後被警方擊斃。

聲明附上一張聲稱是槍手的照片，該名男子持手槍丶步槍及一把砍刀，戴著一枚印有「穆罕默德是真主的信使」字樣的戒指。伊斯蘭國另發布影片顯示，該男子操阿拉伯語，對伊斯蘭國領䄂哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）宣誓效忠。

伊斯蘭國並沒有詳述該名男子的出處，但路透社分析指，Albany這個名字一般來自阿爾巴尼亞。

槍手曾企圖赴敘利亞投誠ISIS入獄

奧地利當局則指，被擊斃的槍手名為伊祖萊（Kujtim Fejzulai），現年20歲，持有奧地利及北馬其頓雙重國藉，他去年4月曾因試圖前往敘利亞加入伊斯蘭國，被判囚22個月，同年12月提早出獄。

奧地利政府宣布周二至周四（5日）為全國哀悼日，公共建築物下半旗。總理庫爾茨（Kanzler Kurz）表示，不會向恐怖主義低頭，揚言追捕幕後黑手。

奧地利警方已在全國搜查18處建築物，拘捕14人。北馬其頓內政部指，3名涉案人士擁有該國及奧地利雙重國籍。瑞士警方也在距離蘇黎世約10公裡的溫特圖爾市（Winterthur），拘捕兩名分別18和24歲的涉案男子，兩人均是瑞士公民。

瑞士警方也扣留了2名涉案人士。

英國恐襲警戒調高至「嚴重」

事發於當地周一（2日）晚，槍手在猶太教堂附近6個地點亂槍掃射，造成5人死亡丶22人受傷。警方趕到現場，在事發後9分鐘擊斃一名槍手。

奧地利政府指事件是伊斯蘭恐怖襲擊，這是繼法國巴黎及尼斯之後，又一極端伊斯蘭主義恐怖襲擊，恐慌彌漫歐洲。

英國政府周二（3日）隨即宣布調高全國恐襲警戒級別，從第三級的「顯著」（substantial）升至第四級的「嚴重」（severe）。

內政大臣帕特爾（Priti Patel，或譯彭黛玲）強調這屬於預防性質，不是根據任何特定威脅，呼籲民眾毋須恐慌，但要保持警覺，向警方報告任何可疑活動。

李澄欣/楊威廉（路透社丶美聯社）

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