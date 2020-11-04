螞蟻暫緩上市 阿里應聲崩跌讓馬雲財富蒸發30億美元

螞蟻集團首次公開發行股票（IPO），馬雲原本將一躍成為亞洲首富。然而，IPO暫緩導致馬雲的資產淨值暴跌，那些期待從螞蟻集團首日上市大賺一筆的散戶和機構投資者也陷入迷茫。

馬雲在阿里巴巴在紐約掛牌翱美國存託憑證（ADR）一度崩跌9.7％，收盤大跌8.1%，讓馬雲持股市值蒸發大約30億美元。在此之前，螞蟻集團表示在上海和香港的IPO均已暫緩。在紐約股市的交易中，阿里巴巴創下3月16日以來的最大盤中跌幅。

如果螞蟻集團350億美元的股票發行順利進行，馬雲在財富排行榜上的排名本來應該會躍升。

螞蟻集團IPO是多年來最令人期待的新股發行。其香港和上海兩地上市至少吸引了3兆美元的認購。踴躍認購讓市場預期螞蟻首日上市將大幅上漲，也引發了中國散戶投資人的狂熱追捧。股票發行還將令一些早期投資者和部分員工的財富暴增，十幾個人將一躍成為身家超過十億美元的富豪。

馬雲擁有阿里巴巴4.2％的股份，阿里巴巴則擁有原本預計會在周四上市的螞蟻集團約三分之一的股份。上海證交所周二在聲明中表示，在馬雲被有關部門聯合進行監管約談之後，決定暫緩螞蟻集團上市。螞蟻集團之後不久表

示，香港股票發行也暫緩。

根據彭博億萬富豪指數，即使經過今天的下跌，馬雲仍然擁有大約540億美元的財富。螞蟻集團的其他富豪支持者包括香港的李嘉誠，一家法國超級市場巨頭的持股家族，台灣一位房地產大亨的兒子和中國零售業大亨沈國軍。