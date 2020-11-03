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紐西蘭新內閣公布 首位女性毛利人出任外交部長

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
現年50歲的紐西蘭新外交部長瑪胡塔（圖左），為首位擔任此職位的女性毛利人。她下巴有著毛利傳統面部刺青「莫克紋面」。法新社
現年50歲的紐西蘭新外交部長瑪胡塔（圖左），為首位擔任此職位的女性毛利人。她下巴有著毛利傳統面部刺青「莫克紋面」。法新社

上月大選取得壓倒性勝利後，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）2日公布她稱「非常多元」的新內閣名單，包括第一位公開出櫃的副總理，以及首位女性毛利原住民外交部長。

現年50歲的新外交部長瑪胡塔（Nanaia Mahuta），為首位擔任此職位的女性毛利人。2016年她在女兒鼓勵下，在下巴刺了毛利傳統面部刺青「莫克紋面」（Moko kauae），這也將是紐國國會中首見。

瑪胡塔於1996年當選國會議員後擔任過許多職務，近期包括地方政府首長和毛利人發展部長。代表豪拉基威卡托（Hauraki-Waikato）選區的瑪胡塔一直致力為毛利族群發聲。阿爾登認為瑪胡塔能快速建立良好關係，而這正是外交事務中的關鍵。

阿爾登還任命羅伯森（Grant Robertson）為副總理，成為紐西蘭史上首名公開出櫃的副總理。

現年49歲的羅伯森一直是阿爾登的左右手；在其第一任期內擔任財政部長並任阿爾登競選連任時的首席策略長。擔任副總理後，羅伯森將身兼財政和基礎設施部長，並將在阿爾登出國時代理總理。阿爾登強調，選擇羅伯森擔任這個重要職位並非因為其身份，而是因為他的領導能力。

在內閣20位新成員中，女性和毛利族群占有相當比例，阿爾登除了對內閣的多元化表示驕傲外，也強調這份名單為根據能力的一時之選，還說道：「紐西蘭最棒的地方就是在這裡，多元性的問題往往為次要。」

阿爾登表示她的第二任期首要任務是對抗新冠疫情以及加速經濟復甦，新內閣也將於6日宣誓上任。

內閣 紐西蘭 外交部

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