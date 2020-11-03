聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄羅斯「香腸大王」洗桑拿遇害 十字弓射穿胸口致死
俄羅斯「香腸大王」馬魯戈夫（Vladimir Marugov）驚傳遭人殺害，歹徒趁他與女友在洗桑拿時闖入，用十字弓射中他，將馬魯戈夫折磨至死。目前有一名歹徒落網。
54歲的馬魯戈夫是「奧茲斯基香腸」（Ozyorsky sausages）和「肉類王國」（Meat Empire）香腸工廠的老闆，2日與女友在莫斯科以西25英里的自家遇劫。
俄羅斯調查委員會指出，兩名匪徒闖入大宅後，將這對男女綁在一起並勒索金錢，為了逼供折磨馬魯戈夫長達一小時，用十字弓射穿他的胸口。隨後馬魯戈夫女友設法從窗戶逃出並到鄰居家報警。當執法人員趕到現場時，馬魯戈夫已經因失血過多死亡，背後與肩膀上有明顯傷痕。
歹徒之後駕車逃逸，警方根據假車牌找到他們行蹤並展開追捕。兩人之後棄車逃離，警方在車內發現做案用的十字弓。
最後有一名嫌犯被捕，據《莫斯科共青團員報》透露，為49歲的哈薩克人馬夫里迪（Alexander Mavridi）。俄羅斯調查委員會也在官方網站上發布聲明，表示已展開刑事調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言