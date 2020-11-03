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俄羅斯「香腸大王」洗桑拿遇害 十字弓射穿胸口致死

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯「香腸大王」馬魯戈夫（Vladimir Marugov）驚傳遭人殺害，歹徒趁他與女友在洗桑拿時闖入，用十字弓射中他，將馬魯戈夫折磨至死。目前有一名歹徒落網。TWITTER／@mash_breaking
俄羅斯「香腸大王」馬魯戈夫（Vladimir Marugov）驚傳遭人殺害，歹徒趁他與女友在洗桑拿時闖入，用十字弓射中他，將馬魯戈夫折磨至死。目前有一名歹徒落網。TWITTER／@mash_breaking

俄羅斯「香腸大王」馬魯戈夫（Vladimir Marugov）驚傳遭人殺害，歹徒趁他與女友在洗桑拿時闖入，用十字弓射中他，將馬魯戈夫折磨至死。目前有一名歹徒落網。

54歲的馬魯戈夫是「奧茲斯基香腸」（Ozyorsky sausages）和「肉類王國」（Meat Empire）香腸工廠的老闆，2日與女友在莫斯科以西25英里的自家遇劫。

俄羅斯調查委員會指出，兩名匪徒闖入大宅後，將這對男女綁在一起並勒索金錢，為了逼供折磨馬魯戈夫長達一小時，用十字弓射穿他的胸口。隨後馬魯戈夫女友設法從窗戶逃出並到鄰居家報警。當執法人員趕到現場時，馬魯戈夫已經因失血過多死亡，背後與肩膀上有明顯傷痕。

歹徒之後駕車逃逸，警方根據假車牌找到他們行蹤並展開追捕。兩人之後棄車逃離，警方在車內發現做案用的十字弓。

最後有一名嫌犯被捕，據《莫斯科共青團員報》透露，為49歲的哈薩克人馬夫里迪（Alexander Mavridi）。俄羅斯調查委員會也在官方網站上發布聲明，表示已展開刑事調查。

俄羅斯 莫斯科

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