阿富汗數名槍手闖喀布爾大學校區掃射 至少19死22傷

路透報導，阿富汗政府資深消息人士和一名目擊者表示，數名槍手2日闖進喀布爾大學校區掃射，造成至少19死22傷，還和安全部隊交火。

一名目擊者說，學生在首都喀布爾四處逃竄，這些槍手瞄準並對他們開火。現場一名學生莫拉迪告訴路透：「槍手射殺每個他們見到的學生。」莫拉迪當時設法和一群朋友逃出校區其中一個大門。

神學士組織表示，他們的人員沒有涉入這場攻擊。目前尚無其他組織立刻宣稱作案。

北大西洋公約組織（NATO）駐阿富汗高階民事代表彭特科沃譴責這次攻擊，並在聲明中稱：「這是喀布爾10天來第二次教育機構遭到襲擊，阿富汗孩童和年輕人需要安心上學。」