快訊

身家破億女歌手戶頭突冒100萬！抱現金奔警局 真相曝光了

驚！阿富汗數名槍手闖大學校區掃射 至少19死22傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿富汗數名槍手闖喀布爾大學校區掃射 至少19死22傷

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
阿富汗喀布爾大學校區二日遭數名槍手闖入掃射，一名受傷男子被醫護人員抬上救護車送醫。（法新社）
阿富汗喀布爾大學校區二日遭數名槍手闖入掃射，一名受傷男子被醫護人員抬上救護車送醫。（法新社）

路透報導，阿富汗政府資深消息人士和一名目擊者表示，數名槍手2日闖進喀布爾大學校區掃射，造成至少19死22傷，還和安全部隊交火。

一名目擊者說，學生在首都喀布爾四處逃竄，這些槍手瞄準並對他們開火。現場一名學生莫拉迪告訴路透：「槍手射殺每個他們見到的學生。」莫拉迪當時設法和一群朋友逃出校區其中一個大門。

神學士組織表示，他們的人員沒有涉入這場攻擊。目前尚無其他組織立刻宣稱作案。

北大西洋公約組織（NATO）駐阿富汗高階民事代表彭特科沃譴責這次攻擊，並在聲明中稱：「這是喀布爾10天來第二次教育機構遭到襲擊，阿富汗孩童和年輕人需要安心上學。」

喀布爾一間教育中心上月稍晚也曾遭到攻擊，造成24人身亡，死者多為學生。

阿富汗數名槍手闖入喀布爾大學校區掃射，造成至少十九死廿二傷。警員站在喀布爾大學入口看守案發現場。（法新社）
阿富汗數名槍手闖入喀布爾大學校區掃射，造成至少十九死廿二傷。警員站在喀布爾大學入口看守案發現場。（法新社）

阿富汗

延伸閱讀

提升校安 高屏東大學與警聯手

阿富汗首都自殺炸彈攻擊24死 IS宣稱犯案

FBI頭號要犯 蓋達組織二號人物遭阿富汗部隊擊斃

殯葬業者搶佔桃園市場 100萬買凶槍手大溪老街連轟10槍

相關新聞

阿富汗數名槍手闖喀布爾大學校區掃射 至少19死22傷

路透報導，阿富汗政府資深消息人士和一名目擊者表示，數名槍手2日闖進喀布爾大學校區掃射，造成至少19死22傷，還和安全部隊...

強颱來襲杜特蒂度假去 菲國網友：總統在哪裡？

今年最強颱風「天鵝」1日重創呂宋島南部，造成至少16人喪生，農損達11億披索。針對菲律賓總統杜特蒂昨天未在馬尼拉坐鎮指揮...

鬼滅之刃太紅！日相菅義偉答詢：請讓我「全集中呼吸」

日本超人氣動漫「鬼滅之刃」爆紅，劇場版「鬼滅之刃：無限列車篇」在10月16日於日本上映後僅10天就突破百億日圓票房，為史...

針對中國？日本測試美製無人機海上監控

中日兩國關係近年因爭議島嶼問題趨於緊張，日本共同社報導，日本海上保安廳從10月15日起以青森縣八戶市八戶機場為據點，測試...

愛琴海強震81死 3歲女童受困65小時奇蹟獲救

愛琴海強震發生後已過66小時，土耳其和希臘共有81人死亡、近1000人受傷。重災區土耳其第3大城伊茲米爾2日上午傳出好消...

天鵝颱風襲菲律賓16死3失蹤 杜特蒂將視察災區

今年全球最強颱「天鵝」（Goni）重創菲律賓，總統杜特蒂今天將視察災區；菲律賓災害應變單位透過聲明表示，天鵝颱風已造成1...

伊斯蘭化的法國 內外撻伐其來有自

伊斯蘭世界與法國總統馬克宏的對立，引發媒體探討法國社會的伊斯蘭化問題，和穆斯林國家中為何只針對法國開炮？分析者認為法國社會對言論自由和穆斯林移民文化的放任政策

影／愛琴海強震後受困58小時！ 14歲少女後終獲救

地中海愛琴海10月30日發生規模芮氏6.6強震，土耳其和希臘都出現嚴重災情，土耳其投入振災，一名14歲少女在震後58小時...

007的「蘇獨」之夢：史恩康納萊與蘇格蘭獨立運動

「終有一天...蘇格蘭人將會無所罣礙地擁抱『國家獨立』！」2020年10月31日，蘇格蘭傳奇男星——以初代《007》而成為影壇經典的——史恩康納萊爵士（Sir Sean Connery），在巴哈馬家中以90歲的高齡辭世。家人證實，史恩康納萊在2003年退休後，近年遭遇嚴重的失智症所苦，「幸好最後一段旅程如他所願...在不驚擾大家的狀態下，於睡夢中安詳離去。」死訊消息傳出，全球影視圈、甚至是美國總統川普，都紛紛發出了悼念「第一代龐德給我們的種種記憶」。但之中格外引人注意的悼詞，卻是來自於蘇格蘭政壇的致意，因為史恩康納萊生前不僅是全球最為知名的「蘇格蘭獨立運動支持者」；在獨派力量「蘇格蘭民族黨」（SNP）的發展與茁壯成熟中，史恩康納萊更曾扮演著相當重要卻也爭議的關鍵角色。

中國海警船航行釣魚台海域283天 創新高紀錄

日本共同社報導，今天中國4艘海警船航行在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周圍日本聲稱的「領海」外圍「鄰接區」；今年中國船...

陳時中投書關島大報 籲支持台灣納入WHO

中華民國衛生福利部長陳時中投書關島大報「太平洋每日新聞」表示，今年2019冠狀病毒疾病疫情顯示台灣無法自外於全球衛生網絡...

大阪升格先不要！公投遭否決...日本政壇關西派的錯愕逆轉敗

「大阪的副首都之夢再次夢碎...」牽動日本政經局勢的大阪升格公投，在11月1日投開票後最終以反對50.6%、超過贊成票49.4％的些微差距，大阪整合升級成「大阪都」的提案構想失敗告終。以大阪府的高人氣知事吉村洋文、大阪市市長松井一郎為首的大阪維新會，儘管自創黨以來極力推動升格計畫，但這次投票是繼2015年之後，同樣的構想被選民二度否決，重挫了維新會的政治士氣；同時維新會做為執政的自民黨側翼，對於首相菅義偉和自民黨團的消極，已心生不滿怨言，而在大阪市長松井一郎決定引退政界、好替公投失敗負責之下，維新會的政治動盪，恐怕也會牽動自民黨執政聯盟的穩固。看似百利無一害的大阪都構想公投案，為何會再次被大阪人拒絕？又對當前的政治格局產生何種影響？

熱門新聞

「商品大王」羅傑斯：下一輪熊市 將是我一生所見最糟糕

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020美國大選即時開票實況 11月4日鎖定聯合新聞網

拜登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

不丹王室秘密婚禮 27歲最年輕公主秘嫁王后胞弟

全球衝突觀察家空前警告：川普不會認輸 美國選後動亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。