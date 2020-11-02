伊斯蘭化的法國 內外撻伐其來有自

伊斯蘭世界與法國總統馬克宏的對立，引發媒體探討法國社會的伊斯蘭化問題，和穆斯林國家中為何只針對法國開炮？分析者認為法國社會對言論自由和穆斯林移民文化的放任政策，已造成國內伊斯蘭化的隱憂，而法國的世俗主義路線及對外軍事干預，也是這次遭到伊斯蘭世界攻擊的原因。

法國正被伊斯蘭化

根據《以色列今日報》報導，29日在尼斯市聖母院發生的恐怖攻擊，令人想起4年前同樣發生在尼斯的類似事件，兩次的襲擊者都是突尼西亞青年。2016年事件發生在國慶日，一名非法移民開車衝撞街頭群眾，造成近百人死亡。10月31日下午，里昂市一名希臘東正教牧師遭到槍擊，但不確定該事件是否為恐怖攻擊。

2004年，法國驅逐了里昂著名的伊瑪目（伊斯蘭教長）阿布德卡德•布濟安，將他遣返回他的祖國阿爾及利亞。但民權組織對此表示抗議，後來法院根據言論自由，最終判決他有煽動自由。在報導中表示，法國必須醒來，否則將成為伊斯蘭化的國家。該名記者在尼斯的親戚表示，北非來的年輕人為地區帶來許多暴力。

許多法國人認為，法國是建立在自由民主價值觀上的世俗共和國。它應該要求移民尊重這些價值，否則他們就該回到其原籍國。

為何只針對法國

同樣是西方民主自由國家，但為什麼最近只有法國被穆斯林世界針對和攻擊？根據《美聯社》分析報導，原因有三：法國的海外政策，堅定的世俗政策和一位坦率直言的總統。

法國是西歐穆斯林人口最多的國家，在6700萬人口中，穆斯林超過500萬。但是，政府沒有考慮移民的宗教背景，也沒有採取相應措施，變相助長了社會對移民的歧視。在法國最貧窮、最疏遠的社區及監獄中，穆斯林所佔比例過高。

軍事干預、世俗主義

近年來，法國部隊干預了馬利和敘利亞的伊斯蘭極端分子，兩國都曾是前法國殖民地。現在，成千上萬的法國士兵被派往非洲薩赫勒地區。這些軍事干預加劇了「伊斯蘭國組織」，蓋達和其他極端分子在網上鼓吹對法國本土的報復行動，以迫使法國撤軍。

法國極強調世俗主義，政教分離。民意測驗顯示，法國是世界上宗教最少的國家之一。隨著法國穆斯林人數的增加，國家對他們的行為施加了世俗的規則。 2004年禁止在學校使用穆斯林頭巾和其他誇張的宗教符號，2011年立法禁止面紗，這些都使穆斯林感到一再受到侮辱。

在本週多個國家的抗議活動中，憤怒的穆斯林踐踏或焚燒了馬克宏的肖像。在計畫推出的新政中，馬克宏決定打壓伊斯蘭原教旨主義者，驅逐某些穆斯林領袖，關閉部分宗教團體。他說，新政是針對伊斯蘭「分裂主義」者。

馬克宏在公開演說時說：「我們不會放棄諷刺漫畫」，而法國應該「減少伊斯蘭主義者」。

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