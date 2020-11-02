快訊

市民先不要：「大阪升格」遭公投否決...為何震撼日本政壇？

只壞兩盞燈？女大生遇害 他發起「打臉黃偉哲說謊」要求下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

象牙海岸執政黨大勝 反對派揚言抵制

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
象牙海岸2020年大選也如過去非洲的選舉一般，出現混亂的狀況。圖為現任總統瓦塔拉（Photo by s t on Wikimedia under cc-by-2.0）
象牙海岸2020年大選也如過去非洲的選舉一般，出現混亂的狀況。圖為現任總統瓦塔拉（Photo by s t on Wikimedia under cc-by-2.0）

非洲象牙海岸近日舉行總統大選，由執政黨總統瓦塔拉暫時拿下所有選區的領先，但也引起反對派不滿，因為瓦塔拉已經當過2任總統，但他宣稱2016年的修憲讓他任期限制消失，這也讓反對派選舉結果出爐時表示，不承認選舉結果，並呼籲民眾走上街頭抗議，目前抗議已造成至少30人身亡。

反對派質疑濫權

根據《半島電視台》報導，目前已經開票的20個選區中，瓦塔拉通通拿下勝利，雖然陸續還有88個選區的票還在開，但是這已經讓反對派領袖們高度不滿，指控他違反象牙海岸總統只能當2屆的限制，但瓦塔拉聲稱2016年的修憲已經讓他不受2屆任期的限制。

這也讓外界擔心象牙海岸將會重演過去的選舉動亂，2010年，時任總統巴波敗選時，拒絕將政權轉移將給現在的總統瓦塔拉，因此引發雙方陣營衝突，至少3000名民眾在選舉衝突中喪生。而至2020年選前的衝突已經造成至少30人身亡，反對派候選人貝迪埃呼籲民眾走上街頭進行抗爭。

動盪西非大國

貝迪埃（前總統）與前總理恩蓋桑聯合對這次選舉發表聲明，不過他們的很多指控都沒有依據，像是他們宣稱僅不到10%的選民在這次大選投票，也對於抗議傷亡的人數並未交代詳細的細節，根據當地觀察家表示，目前恐有23%的投開票所因為反對派的干擾而無法開票。

根據《非洲新聞網》報導，反對派已經公開否定瓦塔拉政府的存在，並希望組成過渡政府、重新大選，不過瓦塔拉反批他們破壞維安秩序。象牙海岸過去曾是最強盛的西非國家之一，但1985年後因政治腐敗及缺乏改革，加上2002-2011年爆發內戰，使得經濟一蹶不振。

【更多精采內容，詳見

象牙 西非

延伸閱讀

美國總統大選在即 三招選指數權證布局

美總統大選倒數 王美花：持續爭取二黨和主流民意支持

美國大選在即 吳釗燮：交接期須關注兩岸動向

美總統大選前最後週日 川普密西根州造勢喊話會贏

相關新聞

影／土石滅頂急撤！ 最強颱風「天鵝」重創菲律賓

颱風「天鵝」（Goni）1日登陸後重創菲律賓，強勁風勢掀掉民房屋頂並吹倒電纜線且造成水災，數十萬民眾已撤離家園，全國至少...

大阪升格先不要！公投遭否決...日本政壇關西派的錯愕逆轉敗

「大阪的副首都之夢再次夢碎...」牽動日本政經局勢的大阪升格公投，在11月1日投開票後最終以反對50.6%、超過贊成票49.4％的些微差距，大阪整合升級成「大阪都」的提案構想失敗告終。以大阪府的高人氣知事吉村洋文、大阪市市長松井一郎為首的大阪維新會，儘管自創黨以來極力推動升格計畫，但這次投票是繼2015年之後，同樣的構想被選民二度否決，重挫了維新會的政治士氣；同時維新會做為執政的自民黨側翼，對於首相菅義偉和自民黨團的消極，已心生不滿怨言，而在大阪市長松井一郎決定引退政界、好替公投失敗負責之下，維新會的政治動盪，恐怕也會牽動自民黨執政聯盟的穩固。看似百利無一害的大阪都構想公投案，為何會再次被大阪人拒絕？又對當前的政治格局產生何種影響？

不丹王室秘密婚禮 27歲最年輕公主秘嫁王后胞弟

不丹（Bhutan）王室最年輕的尤普瑪公主（Princess Eeuphelma）近日秘密完婚，新郎是王后吉增．佩瑪（Jetsun Pema）的親弟達紹（Dasho Thinlay Norbu）；二人婚禮舉行得相當秘密，當日的細節未有對外公開，直到完婚後，不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）才於Facebook上展示一對新人的合照。

公投揭曉：大阪都構想再遭否決 保留大阪市

日本大阪市昨天舉行「大阪都構想」公投，也就是廢止大阪市，改編為4個特別行政區與大阪府整合。最後公投案以1萬多票的小幅差距...

象牙海岸執政黨大勝 反對派揚言抵制

非洲象牙海岸近日舉行總統大選，由執政黨總統瓦塔拉暫時拿下所有選區的領先，但也引起反對派不滿，因為瓦塔拉已經當過2任總統，但他宣稱2016年的修憲讓他任期限制消失，這也讓反對派選舉結果出爐時表示，不承認選舉結果

反政府示威不斷 泰王：我一樣愛著全國人民

泰國7月掀起反政府示威浪潮，要求改革君主制，泰王首度對此發表公開評論，他受訪時說，泰國是「妥協之地」，他一樣「愛著」全國...

摩爾多瓦總統選舉無人過半 料進入第二輪決選

東歐國家摩爾多瓦今天舉行總統選舉，根據大約8成的計票結果顯示，沒有候選人能奪下過半選票，現任總統多東與前總理桑杜可能要在...

大阪廢市公投沒過 「維新」挫敗

日本大阪市一日舉行「大阪都構想」公民投票，決定大阪市是否要實質升格為類似東京都的大阪都，共同社報導，結果顯示，市民否決大...

大阪都構想被否決 共同社：選民不相信合併可減少浪費

日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，決定大阪市是否要實質升格為類似東京都的大阪都，共同社報導，結果顯示，市民否決大...

「大阪都構想」公投結果出爐 大阪市長：任滿後退出政壇

共同社報導，日本大阪市1日舉辦「大阪都構想」公投，結果顯示，市民否決大阪市升格為類似東京都的大阪都，大阪市確定將繼續存在...

魁北克萬聖夜攻擊案 警方：應是出於個人動機作案

加拿大魁北克市老城區在萬聖夜驚傳持劍刺人案，造成2死5傷。當地媒體報導，涉嫌男子策劃本案長達1年半；警方情報則指出，無跡...

愛琴海強震已釀60死 爭取黃金72小時救援時間

愛琴海強震後已過48小時，土耳其和希臘共已60人喪生，900多人受傷。搜救人員繼續在重災區土耳其第3大城伊茲米爾倒塌建物...

熱門新聞

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

「商品大王」羅傑斯：下一輪熊市 將是我一生所見最糟糕

今天開盤前 五件國際事不可不知

打掃姐姐房間驚見「黃色液體」 真相曝光她崩潰：好噁心

拜登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

無論川普還是拜登當選 歐洲都認為不能再仰賴美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。