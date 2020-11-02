象牙海岸執政黨大勝 反對派揚言抵制

非洲象牙海岸近日舉行總統大選，由執政黨總統瓦塔拉暫時拿下所有選區的領先，但也引起反對派不滿，因為瓦塔拉已經當過2任總統，但他宣稱2016年的修憲讓他任期限制消失，這也讓反對派選舉結果出爐時表示，不承認選舉結果，並呼籲民眾走上街頭抗議，目前抗議已造成至少30人身亡。

反對派質疑濫權

根據《半島電視台》報導，目前已經開票的20個選區中，瓦塔拉通通拿下勝利，雖然陸續還有88個選區的票還在開，但是這已經讓反對派領袖們高度不滿，指控他違反象牙海岸總統只能當2屆的限制，但瓦塔拉聲稱2016年的修憲已經讓他不受2屆任期的限制。

這也讓外界擔心象牙海岸將會重演過去的選舉動亂，2010年，時任總統巴波敗選時，拒絕將政權轉移將給現在的總統瓦塔拉，因此引發雙方陣營衝突，至少3000名民眾在選舉衝突中喪生。而至2020年選前的衝突已經造成至少30人身亡，反對派候選人貝迪埃呼籲民眾走上街頭進行抗爭。

動盪西非大國

貝迪埃（前總統）與前總理恩蓋桑聯合對這次選舉發表聲明，不過他們的很多指控都沒有依據，像是他們宣稱僅不到10%的選民在這次大選投票，也對於抗議傷亡的人數並未交代詳細的細節，根據當地觀察家表示，目前恐有23%的投開票所因為反對派的干擾而無法開票。

根據《非洲新聞網》報導，反對派已經公開否定瓦塔拉政府的存在，並希望組成過渡政府、重新大選，不過瓦塔拉反批他們破壞維安秩序。象牙海岸過去曾是最強盛的西非國家之一，但1985年後因政治腐敗及缺乏改革，加上2002-2011年爆發內戰，使得經濟一蹶不振。

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