不丹王室秘密婚禮 27歲最年輕公主秘嫁王后胞弟

不丹（Bhutan）王室最年輕的尤普瑪公主（Princess Eeuphelma）近日秘密完婚，新郎是王后吉增．佩瑪（Jetsun Pema）的親弟達紹（Dasho Thinlay Norbu）；二人婚禮舉行得相當秘密，當日的細節未有對外公開，直到完婚後，不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）才於Facebook上展示一對新人的合照。

不丹第5任國王旺楚克於上月29日在Facebook上載尤普瑪公主與達紹的合照，宣布二人正式結為夫婦，而婚禮是在首都廷布（Thimphu）的德千奇林宮（Dechencholing Palace）舉行。照片顯示，尤普瑪公主與達紹身穿不丹婚禮的傳統服飾並肩站立，網民均留言大讚二人非常登對，「夫妻倆簡直是郎才女貌」、「太幸福了，為你們送上祝福」。

現年27歲的尤普瑪公主是國王旺楚克同父異母的妹妹，2016年畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），主修社會學，並擔任不丹殘障奧運會主席；新郎達紹則是王后的胞弟，1992年出生，從印度德里大學（Delhi University）聖史蒂芬學院（St. Stephen’s college）畢業後開始接受飛行員訓練，2019年起任職於不丹皇家航空（National Airline Drukair）。

據悉尤普瑪公主與達紹早已交往一段時間，二人相當熱衷於參與公益及義工服務；外界相信，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，不丹王室才會決定秘密舉行這場婚禮，事前完全沒對外透露資訊。

現年27歲的尤普瑪公主年畢業於美國喬治城大學，而達紹則從印度德里大學聖史蒂芬學院畢業。（Instagram圖片） 不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與「平民皇后」吉增．佩瑪（Jetsun Pema）生下兒子的時候，全國人民都十分的高興 (ig@queenjetsunpema)

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文章授權轉載自《香港01》