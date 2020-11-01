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大阪都構想被否決 共同社：選民不相信合併可減少浪費

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
共同社報導，大阪市民否決升格，意味市民不相信大阪市併入大阪府可以減少浪費。圖╱取自推特
共同社報導，大阪市民否決升格，意味市民不相信大阪市併入大阪府可以減少浪費。圖╱取自推特

日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，決定大阪市是否要實質升格為類似東京都的大阪都，共同社報導，結果顯示，市民否決大阪市升格，大阪市確定將繼續存在，這對以推動升格為主要政策的地方政黨「日本維新會」是一大打擊，意味市民不相信大阪市併入大阪府可以減少浪費。

這是2015年來大阪市第二次舉辦類似公投，日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎1日晚間在開票結果明朗後開記者會說，他會在市長任滿後退出政壇，也就是說，這次公投後，維新會將同時失去招牌政策和黨魁。

大阪市約224萬有投票權的居民進行投票，投票結果具法律約束力。大阪市選舉委員會宣布，投票率為62.35%，低於上次的66.83%。

大阪都構想是在2025年1月1日廢除大阪市，將大阪市目前24個轄區合併為 「淀川」、「北」、「中央」和「天王寺」4個特別區，由大阪府管理。

這4個特別區將設置民選的區長與區議會，提供與居民生活相關的教育、福利等服務，其他行政事務則由大阪府負責。東京都則有23個特別區。

大阪市是日本政府1956年指定的「政令指定都市」，有都道府縣政府層級的部分行政與財政權限。原本指定都市是為了提高行政效率，後來卻產生指定都市跟都道府縣政府權限疊床架屋的問題。

若投票通過，大阪市將是日本1956年實施政令指定都市制度以來，首度有指定都市被廢除，有130年歷史的大阪市將不復存在，是日本地方自治史的大事。

日本「大都市地域特別區設置法」規定，設置特別區的道府縣可視為都，但該法沒有更名的相關規定，要將大阪府更名為大阪都還需制定相關特別法。

「大阪都構想」最早是曾任大阪府知事與大阪市長的橋下徹在2010年提出，橋下創立地方政黨「大阪維新會」推動此事，並曾在2015年5月舉辦公投，但反對方以50.4%的得票率，險勝贊成方的49.6%得票率，雙方得票差距僅1萬零741票，橋下徹隨後宣布退出政壇。

去年大阪維新會代表（黨魁）松井一郎與代表代理執行吉村洋文，都在地方選舉壓倒性勝出，分別當選大阪市長與大阪府知事，第二度推動「大阪都構想」公投。與自民黨合組執政聯盟的公明黨也支持此構想，認為能解決大阪府與市疊床架屋造成的浪費與低效率。不過，自民黨等政黨反對，認為會使地方政府財政吃緊，服務民眾的品質降低。

大阪 日本 投票率

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