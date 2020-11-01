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惡劣！駭客趁疫情作亂 攻擊英美400醫療院所

中央社 / 華盛頓31日綜合外電報導
醫院示意圖。圖／ingimage
醫院示意圖。圖／ingimage

駭客正以勒索軟體攻擊美國等國的醫療照護系統，在全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 新冠肺炎）疫情方熾之際，讓醫護面臨更多風險。

美國當局和安全研究人員提出的警告，可看出有波攻擊正鎖定醫院網絡。

美國聯邦調查局（FBI）、國土安全部（Departments of Homeland Security）、衛生及公共服務部（Health and Human Services）本週不尋常地發出警告，直指那項威脅。

10月28日發出的警告指出，上述3單位「擁有可信情資，顯示美國醫院和健康照護提供者遭受的網路犯罪威脅增多且迫近」，並呼籲醫療體系「採取及時、合理的預防措施，以免自家網絡遭受威脅」。

媒體報導指出，美國多家醫院遭到勒贖軟體攻擊，其中一家遇襲的佛蒙特大學醫療中心（University ofVermont Medical Center）在聲明中指出，正針對「影響我們部分系統、現已證實的網路攻擊」和執法單位合作。

網路安全公司Forescout的杜桑托斯（Daniel dosSantos）表示，財務窘迫的醫療中心對駭客特別有吸引力，過去數週，英國和美國至少有400間醫療院所遭到攻擊。

杜桑托斯表示，駭客知道「醫療照護最可能付贖金，因為他們的服務至關重要」，「停止服務就等於代表有人會死」。

駭客 疫情 情資

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