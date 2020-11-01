防禦北韓中國飛彈 日媒：日政府探討新型神盾艦大型化

日本政府放棄導入陸基神盾系統後，傳出朝向建造搭載「陸基神盾」雷達與飛彈發射系統、且具備自我防護能力的新型神盾艦方向進行研議，以防禦北韓與中國的飛彈威脅。日本政府還就船艦大型化展開討論。

日媒讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露，日本政府放棄建造飛彈攔截專用艦作為「陸基神盾」（Aegis Ashore）系統的替代方案，將改以建造新型神盾艦為主進行檢討，目的不光是要防禦來自北韓的彈道飛彈，也假想攔截來自中國、持續高性能化的巡弋飛彈（cruise missile），以保有「整合飛彈防空能力」。

根據報導，日方將把陸基神盾上的SPY-7雷達及飛彈發射系統，轉用在新型神盾艦；加上飛彈防禦功能，讓新型神盾艦可以擁有因應敵方船艦、潛艦、戰機攻擊的自我防護能力。新型神盾艦的規模，就目前所提出的方案，大小跟預定2021年3月服役的摩耶級神盾艦「羽黑號」差不多。

而據共同社報導，多名政府人士透露，日本政府更針對神盾艦大形化展開討論。摩耶級神盾艦是目前最大級的神盾艦，長170公尺、寬21公尺、標準排水量8200噸。由於SPY-7雷達，比現行神盾艦配備的雷達SPY-1D更高，為了保持平衡，必須擴大船的寬度。日本政府計畫將神盾艦擴寬數公尺，排水量增至9000噸左右。同時，大型化也能確保寬敞的居住空間，減輕在艱苦工作環境下執行警戒北韓飛彈任務的船員負擔。

共同社報導，防衛省與委託調研技術性課題的兩家民間企業，已針對海上運用方案進行磋商。據稱，得到的建議認為，如果是艦船型，則拓寬船體是妥當的。防衛省最快11月中旬接受中期報告，將進一步詳查運用方面的課題，從護衛艦型和利用民間艦船型這兩個方案中選出一個。