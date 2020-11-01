愛琴海強震 台灣搜救隊待命馳援

愛琴海10月底發生規模7.0強震，造成土耳其近千人死傷。消防署今天說，尚未接獲土耳其請求協助，但國內搜救隊已啟動事前整備工作以隨時馳援，近17年已執行6次國際震災救援。

愛琴海10月30日發生規模7.0強震重創土耳其第3大城伊茲米爾，根據土耳其災害與應變管理署（AFAD）31日深夜指出，這次地震已造成39人、罹難885人受傷。

消防署特種搜救隊隊長梁國偉今天告訴中央社記者，目前尚未接獲土耳其請求協助震災救援，但國內搜救隊已啟動事前整備工作，隨時待命馳援，只要外交部接獲土國請求後通知，國內搜救隊在6小時內就會到機場集結、出發救援。

梁國偉說，每隊搜救隊編派人數為29人，屆時將視民航機機位數量，劃分梯次出發執行救援任務，11月輪值國際人道救援任務縣市為台北市和基隆市。

梁國偉表示，有感民國88年發生九二一大地震，死傷慘重，20國、38支國際搜救隊（共728人、103隻搜救犬）來台協助救災，政府隨後於91年在全台北中南東成立4支特搜分隊，駐點設於花蓮，發展迄今已相繼成立20支特種搜救隊。

透過消防署資料指出，為回饋國際社會，遇有國際重大災害發生時，會派遣搜救隊支援國際搜救工作，由外交部主動聯繫或接受相關受災國請求，消防署接獲通報後再派遣搜救隊伍支援國際搜救工作，執行國際人道救援任務。

另，若涉中國大陸地區、香港及澳門救災工作，則由行政院大陸委員會負責協調聯繫。

梁國偉表示，針對有意願執行國際人道救援任務且已編組成立特種搜救隊的地方政府消防機關，消防署建立按月輪值出勤制，現共計有16個縣市搜救隊參與「國際人道救援任務」輪值，並由消防署統籌調派。

因台灣非聯合國會員，無法加入國際搜救隊行列，梁國偉說，國內搜救隊仍以聯合國國際救援隊伍分級測驗標準進行訓練，且震災救援經驗豐富，自92年起迄今已執行過6次國際震災救援任務。

分別為92年伊朗地震、93年南亞海嘯、95年印尼日惹地震、99年海地地震救出法國大使館兩人，以及100年的紐西蘭基督城大地震和日本311大地震。