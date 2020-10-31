聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛琴海強震 花蓮消防特搜隊待命可隨時支援搶救
愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷，花蓮縣消防局特種搜救隊輪值國際人道隊伍已啟動事前整備工作，可隨時支援國外搶救任務。
花蓮縣消防局今天指出，縣消防局特種搜救隊為10月國際人道救援輪值隊伍，昨天晚間接獲內政部消防署通報愛琴海地區強震訊息後，立即啟動事前整備工作，以隨時支援內政部消防署特種搜救大隊執行搶救任務。
花蓮縣消防局指出，這次動員特種搜救大隊搜救員、專業醫護人員共29名，各項震災救援器材包括生命偵測器材組，含影音、聲納及生命偵測雷達、破壞油壓器材組等，以協助災害現場人命搜救。
花蓮縣消防局長林文瑞表示，特種搜救大隊已隨時待命配合內政部消防署徵召前往土耳其協助執行國際人道救援任務，如接獲指示將即刻馳援、搶救受困災民。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言