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愛琴海強震 花蓮消防特搜隊待命可隨時支援搶救

中央社 / 花蓮縣31日電
愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷。 美聯社
愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷。 美聯社

愛琴海地區發生規模7.0強震，土耳其、希臘共22人罹難、近800人受傷，花蓮縣消防局特種搜救隊輪值國際人道隊伍已啟動事前整備工作，可隨時支援國外搶救任務。

花蓮縣消防局今天指出，縣消防局特種搜救隊為10月國際人道救援輪值隊伍，昨天晚間接獲內政部消防署通報愛琴海地區強震訊息後，立即啟動事前整備工作，以隨時支援內政部消防署特種搜救大隊執行搶救任務。

花蓮縣消防局指出，這次動員特種搜救大隊搜救員、專業醫護人員共29名，各項震災救援器材包括生命偵測器材組，含影音、聲納及生命偵測雷達、破壞油壓器材組等，以協助災害現場人命搜救。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，特種搜救大隊已隨時待命配合內政部消防署徵召前往土耳其協助執行國際人道救援任務，如接獲指示將即刻馳援、搶救受困災民。

土耳其 愛琴海 地震

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