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影／愛琴海7.0強震 直擊沿岸「迷你海嘯」！
愛琴海地區30日發生強震，土耳其伊茲密爾省沿岸與希臘薩摩斯島（Samos）均傳災情，還出現「迷你海嘯」（"mini tsunami"），土國官媒也釋出目擊者拍到的第一手影像！
據指官方並未發布正式警報，但土希兩國媒體分別指出，伊茲密爾省的切斯美（Cesme）和塞費里希薩爾（Seferihisar），還有薩摩斯島都有出現迷你海嘯。
目擊者拍攝影片可見迷你海嘯打上岸，但越過階梯不到幾公尺就停止前進。也有人錄到海水衝上岸後淹進小巷，以及岸邊出現海水倒退現象。還有目擊者拍到停好的帆船被海水帶離港口，另有居民錄到湍急水流出現在部分街道，將冰箱和桌椅沖出屋外。
土耳其記者岡戈（Idil Gungor）表示，大水為當地帶來的破壞大於地震本身，像他自己經營的民宿就被淹沒，還可見到魚游進來，鎮上商店的貨品同樣受到破壞，「大家情緒冷靜，但還是嚇到了，擔心將下來會發生什麼事情，到底會不會有第二次海嘯。」
美國地質調查所（USGS）初判此次地震規模為7.0、震源深度10公里。土國官方則認為是規模6.6、震源深度16公里，31日最新發布死傷數字為24人死亡、804人受傷，其中25人被送入加護病房，還有9人接受手術，目前已測得296次餘震，其中27次餘震強度超過規模4.0。
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