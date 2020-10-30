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膽大！泰國學生指泰王欠繳900億遺產稅 要德國調查

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
泰王23日在曼谷參加紀念已故父王的佛教儀式後，向支持者揮手致意。（法新社）
泰王23日在曼谷參加紀念已故父王的佛教儀式後，向支持者揮手致意。（法新社）

日經亞洲評論報導，泰國民主派抗議者26日交給德國駐泰大使館一封陳情書，要求德國政府公布泰王瓦吉拉隆功在德國的出入境紀錄，讓德國左右為難。

泰王自從2016年繼位之後，幾乎常住在德國。抗議學生想從出入境紀錄判定，泰王是否違法在德國領土處理泰國政務。這個議題在德國國會也有人提出，德國政府放手不管的態度引發質疑。

德國綠黨的人權律師發言人瑪格麗特．鮑斯說，綠黨打算在國會要求政府公布泰王的出入境紀錄，以及泰王隨行人員是否包括泰國安全官員。

鮑斯說：「泰王持私人簽證，不是國務簽證，如果他真的在德國處理政務，德國應該撤銷他的簽證。當然，泰王之後可以重新申請簽證，而新簽證應明確規定，他在德國境內不能介入泰國政務。」

泰國學生還在信中要求德國調查，依據德國遺產法，泰王是否欠繳27億歐元（約台幣900億元）遺產稅。據估計，泰王從已故泰王蒲美蓬繼承的財產相當於100億歐元（約台幣3300億元）。

德國 泰王 泰國

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